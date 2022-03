Når verden forandres, stiger Mette Frederiksens popularitet.

En ny YouGov-måling viser nemlig, at Mette Frederiksens popularitet er skudt i vejret efter Ruslands invasion af Ukraine. Det samme mønster så man, da coronakrisen vendte op og ned på hverdagen i Danmark og resten af verden.

»Det er et udtryk for, at når der er krise og tingene er alvorlige, så samler man sig om de hovedpersoner, der er fra det officielle Danmark. Regeringstoppen har været alvorstunge og præcise i deres kommunikation i denne krise,« siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Efter sagen om slettede mink-sms'er i efteråret styrtdykkede Mette Frederiksens popularitet, og hun nåede i februar et foreløbigt lavpunkt med en 13.-plads blandt de 20 ministre i YouGovs måling for B.T.

Men efter de seneste ugers katastrofe i Ukraine er hun nu steget til en fjerdeplads.

Krisen i Ukraine har netop givet anledning til nye pressemøder, og det er her, at regeringstoppen kan høste point blandt vælgerne, mener Søs Marie Serup.

Hun påpeger dog, at Mette Frederiksen skal være meget varsom med at udnytte pressemøderne som et middel til at nå stemmer.

»Pressemøder giver en fornemmelse af større alvor i situationen, men regeringen har også selv været med til at udvande betydningen af et pressemøde, for der har simpelthen været så mange. Nogle af dem har heller ikke har været super tunge indholdsmæssigt,« siger Søs Marie Serup og nævner som eksempel det pressemøde, hvor regeringen annoncerede, at man nu vil forhandle med USA om et tættere forsvarspolitisk samarbejde.

»Nogle gange skal man også bare stille op til et godt gammeldags, regulært interview, og det ser vi ikke ligefrem fra regeringens top.«

Hvis man gransker undersøgelsen fra YouGov, springer det også i øjnene, at den nyudnævnte forsvarsminister, Morten Bødskov, har fået et ordentligt popularitetsboost.

Han er steget fra en anonym tiendeplads til en andenplads i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine – kun overgået af sundhedsminister, Magnus Heunicke. Søs Marie Serup mener, at regeringen må ånde lettet op over, at det ikke er Trine Bramsen, der er forsvarsminister mere.

Morten Bødskov fik forsvarsministerposten efter en regeringsrokade, der blev udløst af nu tidligere transportminister Benny Engelbrechts afgang.

»Det har været en utrolig heldig timing, og Morten Bødskov gør det tydeligvis godt. Han fremstår seriøs og vidende, selvom det er et relativt nyt, stort og kompliceret stofområde, han er sat ind på,« siger Søs Marie Serup.

Trine Bramsens periode som forsvarsminister var turbulent og fyldt med dårlige sager for regeringen. Det mener Søs Marie Serup tog sig bedst ud, da hun var med på TV 2 News hos 'Lippert', hvor hun afviste, at der var en trussel mod Danmark fra Rusland på cybersikkerheden.

Det har placeret Trine Bramsen som bundproppen blandt de 20 ministre.

»Hun var et sted, hvor det var svært for hende at kommunikere og blive taget seriøst, fordi der efterhånden hæftede sig mange problematiske sager til hende. Det havde været et stort problem for regeringen, hvis hun stod for kommunikationen på det her område,« siger Søs Marie Serup.