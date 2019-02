En ny Voxmeter-måling giver rød blok 89 mandater, uden at Alternativets syv mandater er talt med.

Det har hele tiden været forventningen, at Socialdemokratiet ville være afhængig af Alternativets mandater i forsøget på at samle et flertal bag en regering ledet af Mette Frederiksen.

Men i takt med, at meningsmålingerne er begyndt at se bedre og bedre ud for rød blok, er det ikke sikkert, at det bliver nødvendigt.

En måling, som Voxmeter har udført for Ritzau, peger således på, at Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale tilsammen vil få 89 mandater. Dermed mangler der kun ét mandat for at nå et flertal af Folketingets 179 pladser.

Lægger man et af de fire nordatlantiske mandater til, vil de fire partier sammenlagt nå op på de krævede 90 mandater og behøver altså ikke de syv mandater, som Alternativet står til at få.

Målingen giver fremgang til alle fire partier i rød blok, der tilsammen går 13 mandater frem.

Det er dog som altid behæftet med en vis usikkerhed, ikke mindst fordi Nye Borgerlige i denne måling står til at få 1,9 procent af stemmerne og dermed lige præcis ikke klarer spærregrænsen.

Partiet har ellers i syv af de seneste ti målinger stået til at få mindst to procent af stemmerne, der skal til for at komme ind med fire mandater.

På den borgerlige fløj er der ikke meget at glæde sig over. Bortset fra Konservative og Kristendemokraterne står de øvrige blå partier til tilbagegang.

Værst vil det ifølge målingen gå ud over Dansk Folkeparti, der står til at få 15,8 procent af stemmerne.

Det er den dårligste Voxmeter-måling fir partiet siden 22. april sidste år.

Ved valget i 2015 fik DF 21,1 procent af stemmerne, og det udløste 37 mandater. Står målingen til troende, mister partiet otte mandater ved det kommende valg.

Voxmeter-målingen er foretaget via telefoninterview med 1032 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 4. til 9. februar.

/ritzau/