Der er tæt kamp om de 14 mandater, danskerne søndag skal vælge til Europa-Parlamentet.

Socialdemokratiet står med fire mandater til at blive det største parti, mens Dansk Folkeparti bliver halveret og kun står til at få to sæder i parlamentet.

Det viser en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T.

Målingen skal dog tages med et vist forbehold, da hele 22 procent af de i alt 1.038 danskere, som YouGov har interviewet, ikke er klar over, hvilket parti de vil stemme på.

Mere usikker end andre målinger YouGovs meningsmåling om Europa-Parlamentsvalg er noget mere usikker end målingerne om folketingsvalget. Det skyldes, at hele 22 procent af de interviewede svarer, at de ikke ved, hvilket parti, de vil stemme på. I målingen er den statistiske usikkerhed op til +/- 3,0 procentpoint. Ved sidste valg stemte 56,3 prcoent af danskerne til Europa-Parlamentet.

YouGov har i tallene kun medregnet de vælgere, der har kunnet svare på, hvilket parti de vil stemme på ved søndagens valg.

Målingen er særligt god læsning for Det Konservative Folkeparti, der i flere andre målinger har stået til at ryge helt ud af parlamentet.

Sker det, vil Danmark ikke have et medlem af den i Europa-Parlamentet så magtfulde konservative-kristendemokratiske EPP-gruppe. Men ifølge målingen står partiet til at beholde sit enlige mandat.

»Det er en måling, der peger i den rigtige retning, men vi kæmper videre for at overbevise de borgerlige vælgere helt til på søndag,« siger spidskandidat Pernille Weiss (K).

Hun glæder sig dog over, at hun som forholdsvist ukendt har kunnet slå tilstrækkeligt igennem, så partiet fortsat vil være repræsenteret i parlamentet.

»Vælgerne efterspørger politikere, der har været ude i det virkelige liv. Det har jeg som selvstændig, og der tror jeg, vi har ramt et eller andet,« siger hun.

Foruden De Konservative står også Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU til at få valgt enkelt mandat.

Venstre går frem fra to til tre mandater, mens hverken Alternativet eller Liberal Alliance får stemmer nok til at komme ind.

Det sidste af Danmarks 14 mandater går ifølge målingen til Enhedslisten.

Det vil efter alt at dømme gå til spidskandidat Nikolaj Villumsen, som modsat sine 13 kolleger må vente med at indtræde i parlamentet, til Storbritannien formelt er trådt ud. Danmark bliver nemlig tildelt et ekstra mandat, når det sker.

Alligevel er Nikolaj Villumsen fortrøstningsfuld.

»Det er første gang, Enhedslisten stiller op til et EP-valg. Lykkes det at komme ind, vil det være en stor sejr. Jeg har oplevet, at mange har taget godt imod muligheden for at stemme på et grønt og socialistisk parti,« siger han.