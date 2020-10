Det er brutal læsning for Venstre og endnu mere tyngde til snakken om nedtur i Dansk Folkeparti at finde i en spritny måling.

Den er foretaget for DR og Altinget. Og så viser den overraskende optur til en gammel kending.

Her er der tale om Konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen, som har en af de bedste målinger i årevis.

I det hele taget bugner målingen med interessante tal, som vi nu tager jer igennem.

Lad os begynde med det positive.

I blå blok er der to helt store højdespringere. Den ene af dem er som nævnt Konservative.

I målingen står de til 10,6 procent af stemmerne, hvilket ville gøre dem til landets tredjestørste parti, hvis det var lig med et valgresultat. Og samtidig ville det være en fremgang på fire procent i forhold til valgresultatet sidste år.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, kalder målingen opsigtsvækkende.

Søren Pape Poulsen kan godt finde det store smil frem. Hans parti er nemlig i voldsom fremgang. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er en markant, markant fremgang for Konservative. 10 procent er en magisk grænse for dem. Der har de ikke været fast siden Bendt Bendtsen,« siger han og uddyber:

»Samtidig ser det ud til, at de får mange af deres stemmer fra Venstre. Og man kan sige, at al den tur i den, som Søren Pape har, den har Jakob Ellemann (V) ikke,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at netop Søren Pape Poulsens store succes skyldes, at formanden er »likeable«. Men fortsætter succesen for den konservative formand, så kan det betyde et væsentligt større pres.

»Endnu har Søren Pape ikke for alvor været stillet i et kritisk lys. Det kommer til at ændre sig, når Pape erklærer sig som statsministerkandidat. Og det kan meget vel ske, hvis Konservatives optur fortsætter og Venstres nedtur bliver ved,« siger Henrik Qvortrup.

Den seneste måling fra Epinion er rigtig skidt læsning for Venstre og formand Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Henning Bagger

»Jakob Ellemann står lige nu som den, der skuffede, mens Pape foretrækkes som statsminister over ham i blå blok af vælgerne.«

En anden kæmpe vinder i Epinion-målingen er Nye Borgerlige. Længe har de ligget højt i YouGovs målinger for B.T.

Faktisk går det så godt for Pernille Vermund og company, at de overgår de direkte konkurrenter på højrefløjen i Dansk Folkeparti.

»Nye Borgerlige har bidt sig fast. De kan det, som Dansk Folkeparti kunne i gamle dage. De kan sætte en dagsorden, og så er de et friskt pust,« siger Henrik Qvortrup.

Søren Pape Poulsen (K) og Pernill Vermund (NB) er de store vindere i en ny måling fra Epinion. Foto: Liselotte Sabroe

»Den her måling forstærker bare det enorme pres, der er på Kristian Thulesen Dahl. Dansk Folkeparti skal ud og have sig en, som kan matche Pernille Vermund. Og i den sammenhæng er Kristian Thulesen Dahl en gammel kending,« siger han.