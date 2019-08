For første gang indtager De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, pladsen som landets mest populære partileder.

Han overhaler dermed det røde trekløver Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper, viser en ny YouGov-måling for B.T.

Med en score på 3,39 point hælder vælgerne mod at synes 'godt' om Søren Pape Poulsen.

Og det er der en god grund til, vurderer B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Det startede i virkeligheden allerede under valgkampen, hvor Pape ramte tonen helt rigtig og fremstod som fornuftens stemme,« siger hun og tilføjer:

»Samtidig bliver han hjulpet på vej af kaosset i blå blok, hvor vi har et Liberal Alliance, der skal starte forfra, et Dansk Folkeparti, der er slået noget tilbage på Ludo-brættet, og et Venstre, der beskæftiger sig med interne skærmydsler i offentligheden. I den sammenhæng fremstår Pape i endnu højere grad som fornuftens stemme.«

Søs Marie Serup bemærker, at Søren Pape Poulsen klogt har udnyttet opløsningstendenserne i Venstre til at positionere sig selv som en fast klippe i blå blok, som frustrerede borgerlige kan støtte sig til.

Ikke mindst efter Lars Løkke Rasmussen har fastholdt, at Venstre ikke vil udelukke at gå efter en SV-regering, og Venstre er begyndt at flirte med De Radikale.

Søren Pape Poulsen og De Konservative er imidlertid stadig for små til at indtage rollen som oppositionsledende parti, fastslår Søs Marie Serup:

»Pape har tur i den, men han er ikke på vej i himlen.«

Trods uroen i Venstre ligger Lars Løkke Rasmussen i dag på samme popularitetsniveau som i maj, da han udskrev valg.

»Det viser, at vælgerne har taget stilling til ham. De ved, hvad de får, og der skal meget til at ændre på det billede af Lars Løkke Rasmussen, som vælgerne allerede har af ham,« siger Søs Marie Serup.

Om målingen Målingen er baseret på interview med 1.247 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 15. til 18. august 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019 Kilde: YouGov for B.T.

Mette Frederiksen er landets næstmest populære partileder.

Og hendes håndtering af Trumps aflysning af statsbesøget vil formentlig løfte hendes popularitet, vurderer Søs Marie Serup.

Rasmus Paludan er landets mindst populære partileder.

Med en score på 1,48 tenderer vælgerne mod at synes 'meget dårligt' om Paludan.