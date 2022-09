Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En aften i november 2020 traf regeringen et historisk valg på et møde.

Statsminister Mette Frederiksen har gentagne gange sagt, at regeringen traf den rigtige beslutning, da man besluttede at beordre landets 17 millioner mink slået ned.

Også selvom det senere viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at træffe den beslutning.

Men den udlægning af sagen er halvdelen af danskerne ikke enige med Mette Frederiksen i.

Faktisk svarer 50 procent af danskerne nu direkte nej til, at statsministeren traf det rigtige valg, da man besluttede at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det viser en ny måling fra foretaget for B.T. af analyseinstituttet YouGov.

Målingen er foretaget blandt 1249 danskere i perioden 8.-11. september 2022.



33 procent af danskerne mener, at det var rigtigt at slå alle mink ihjel. 17 procent svarer, at de ikke ved det.

Blandt Mette Frederiksens egne socialdemokratiske vælgere er det dog 69 procent, som mener, det var rigtigt at aflive alle mink. 15 procent mener, det var en forkert beslutning.

Minkkommision afleverer deres rapport på Christiansborg. Rasmus Stoklund taler Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Minkkommision afleverer deres rapport på Christiansborg. Rasmus Stoklund taler Foto: Niels Ahlmann Olesen

Blandt de adspurgte, der bor i Storkøbenhavn er det 51 procent, der mener, det var forkert at slå alle mink ihjel, mens 31 procent mener, det var den rigtige beslutning. Blandt jyderne er tallene henholdsvis 49 procent og 33 procent.

»Jeg er selvfølgelig ked af, at der er så forholdsvist mange danskere, der ikke mener, det er den rigtige beslutning, regeringen traf,« lyder det fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund.

Bortsat fra den manglende lovhjemmel til beslutningen mener han dog i dag fortsat, at det var den rigtige beslutning, som regeringen traf tilbage i november 2020.



»Jeg vil minde om, at man stod med en risikovurdering fra sundhedsmyndighederne, der klart sagde, at fortsat minkavl ville udgøre en sundhedsrisko for danskerne,« siger Rasmus Stoklund.

Men netop den risikovurdering og processen op til at den blev lavet er jo blevet mødt med hård faglig kritik?

»I en krisesituation må man bero sig på myndighedernes vurdering. Det her er en alvorlig sag, hvor der er begået fejl undervejs, men grundlæggende var det den rigtige beslutning, at minkene skulle aflives,« siger Rasmus Stoklund.

B.T. kunne i midten af august fortælle, at den samlede regning for minksagen ender på mindst 20 milliarder kroner.