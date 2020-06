For anden gang på blot 10 dage viser en meningsmåling, at Nye Borgerlige er større end Dansk Folkeparti.

Den seneste måling står Megafon bag for TV 2.

Ifølge Megafon-målingen ville Pernille Vermund og Nye Borgerlige stå til at få 6,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

I samme måling ville Dansk Folkeparti få 6,1 procent af stemmerne.

Dermed indkasserer Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti endnu en syngende vælgerlussing.

En lussing, der betyder, at de siden katastrofevalget den 5. juni sidste år - hvor de fik 8,7 procent af stemmerne - nu har tabt yderligere terræn.

Bekræfter tendens

For 10 dage siden viste en anden måling, som YouGov har foretaget for B.T., at Nye Borgerlige var gået forbi DF.

Her stod Vermund til at høste 7,7 procent af vælgerne, mens Tulle måtte nøjes med 6,6 procent.

Over for B.T. forklarede politisk kommentator Søs Marie Serup det pludselige magtskifte på højrefløjen i dansk politik således:

»DF har det grundlæggende problem, at de har mistet uskylden. DF er ikke længere det nye, friske pust. Den rolle har Pernille Vermund indtaget.«

Ifølge TV 2 ligger den statistiske usikkerhed i Megafon-målingen på omkring +/- 1,5 procentpoint.

Det gælder for både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.