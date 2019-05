Partierne i rød blok er overordnet set kommet særdeles godt fra start i valgkampen, men et øjebliksbillede viser, at et enkelt rødt parti går markant tilbage.

Således lader SF til at være ramt af en punktering, mens Socialdemokraterne omvendt synes at have tunet Mette Frederiksens valgbus i en sådan grad, at S nu står til at gå et mandat frem i forhold til valget i 2015.

En løbende YouGov-måling foretaget for B.T. viser således, at Socialdemokratiet står til at få hele 48 mandater. Det er ét mere end partiet har i øjeblikket.

Socialdemokratiet står ifølge målingen til at få næsten lige så mange mandater som Venstre og Dansk Folkeparti til sammen, da de to partier grundet Dansk Folkepartis voldsomme tilbagegang i målingerne blot kan mønstre i alt 50.

Venstre og Dansk Folkeparti fik ved valget i 2015 71 mandater tilsammen.

Eneste dråbe malurt i bægeret for rød blok i den nye YouGov-måling er at SF taber to mandater i forhold til gårsdagens måling torsdag 9. maj.

SF står lige nu til at få 13 mandater, mens billedet var markant bedre torsdag, hvor partiet blev målt til at have vælgeropbakning, der kunne omsættes til hele 15 mandater.

Men partileder Pia Olsen Dyhr er formentlig fint tilfreds med målingen, da partiet efter valget i 2015 aktuelt har syv mandater.