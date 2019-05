»Det må være rystende læsning for Dansk Folkeparti.«

Så kontant lyder det fra politisk kommentator Erik Holstein om dagens Yougov-måling foretaget for B.T. Her ligger Dansk Folkeparti historisk lavt.

Partiet står således til at få 9,5 procent af stemmerne.

Yougov har foretaget politiske meningsmålinger siden 2009.

Og det er første gang i Yougovs historie, at DF ligger under 10 procent.

Samtidig skal man helt tilbage til 1998 for at finde et valgresultat for Dansk Folkeparti, der ligger under 9,5 procent. Her fik partiet 7,4 ved deres første folketingsvalg nogensinde.

»Nedturen fra EP-valget er åbenbart blevet forstærket. Jeg er meget overrasket,« siger Erik Holstein og uddyber:

»Jeg kan simpelthen ikke forestille mig et valgresultat til DF under 10 procent.«

»Men når det er sagt, så har man sjældent set så hurtig en politisk nedtur. Ved nytår lå de omkring 17 procent, som var nedgang, men acceptabelt,« uddyber han.

Han afviser dog, at formand Kristian Thulesen Dahl kan være truet.

»Der er ingen trussel mod Thulesen Dahl. Det er jo ikke fordi, der er flere linjer i partiet. Men der er ingen tvivl om, at der vil komme voldsom kritik, hvis det her bliver valgresultatet,« siger Erik Holstein.

Du kan se torsdagens måling i sin fulde form herunder.