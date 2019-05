De Radikale, de Konservative og SF kan godt gøre klar til valgfest. Det viser en ny meningsmåling foretaget af YouGov for B.T.

De tre partier står ifølge den seneste måling til et ’kanon-valg’, der vil øge partiernes mandater i Folketinget betragteligt.

Således vil de Konservative fordoble partiets mandattal fra seks i 2015 til hele 12 mandater i år, hvis målingen holder stik.

Det samme gælder for SF, der vil gå fra syv mandater til 14 mandater med 8,2 pct. af stemmerne.

Valgfesten hos SF med Pia Olsen Dyhr og Margrete Auken på Christiansborg i København under Europa-Parlamentsvalget 2019, søndag den 26. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Valgfesten hos SF med Pia Olsen Dyhr og Margrete Auken på Christiansborg i København under Europa-Parlamentsvalget 2019, søndag den 26. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

De Radikale er også godt med og vil gå fra otte til 12 mandater.

Ifølge Erik Holstein, politisk kommentator ved netavisen Altinget, er der forskellige årsager til partiernes mulige fremgang. Men fælles for dem alle er, at de har profileret sig som grønne partier:

»Partier med en grøn profil gør sig godt, det gælder især De Radikale og SF og til en hvis grad også de Konservative, der har prøvet at markere sig som det grønne parti i blå blok. Det så vi også ved europaparlamentsvalget i går (søndag, red.),« siger Erik Holstein.

Men hvorfor går det så godt for lige netop disse partier, udover deres grønne profil?

Sådan falder mandaterne Socialdemokratiet: 50 (47)

Radikale Venstre: 12 (8)

Konservative: 12 (6)

Nye Borgerlige: 6 (-)

Partiet Klaus Riskær Pedersen: 0 (-)

Liberal Alliance: 5 (13)

Kristendemokraterne: 0 (0)

Dansk Folkeparti: 22 (37)

Venstre: 30 (34)

Enhedslisten: 14 (14)

Alternativet: 5 (9) Oppositionen i alt: 95 mandater

Regeringen med støttepartier: 80 mandater Kilde: YouGov for B.T.

Ser vi på de Konservative først, har det ifølge den politiske kommentator været en fordel for partiet at være kommet i regering.

»De har valgt de rigtige ministerier,« siger Erik Holstein med henvisning til blandt andet Søren Pape Poulsen, der har været justitsminister, siden partiet trådte i regering.

Holder målingen stik, og får de Konservative syv pct. af stemmerne, vil det være 'et decideret comeback'.

»Så kan man godt aflyse den der snak om et parti i krise,« siger den politiske kommentator, der mener, at partiets succes også skyldes, at flere af de borgerlige partier som f.eks. Liberal Alliance og DF for tiden mister stemmer.

Bevæger vi os ud på venstrefløjen og ser nærmere på SF, skal forklaringen her findes i ’en klar kurs’:

»De har valgt en kurs, hvor de peger på Mette Frederiksen. Men samtidig har de nogle områder, hvor de vil gå skridtet videre, som f.eks. minimumsnormeringer i daginstitutionerne, kontanthjælp og kvoteflygtninge. Det tiltaler mange venstreorienterede,« siger Erik Holstein.

For de Radikale vil det være tiltrængt med flere mandater. Men ifølge den politiske kommentator er det begrænset, hvad de vil kunne bruge et måske kommende succes-valg til:

»Hvis de får de ekstra mandater, er det rigtig godt for dem, fordi de havde et aldeles dårligt valg sidst, hvor de blev halveret. Men samtidig er de jo blevet politisk isolerede de seneste år og har mistet politisk indflydelse. Derfor skal de hive endnu flere mandater hjem, hvis det skal kompensere for tabet,« siger Erik Holstein, der ikke vurderer, at partiet har en chance for at komme med i regering.