Bandekrig, skuddrab og dobbeltstraf i særlige zoner.

Kampen om det lukrative hashmarked har mange ofre. Nu viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., at et flertal af danskerne er parat til at bekæmpe kriminaliteten ved at legalisere hashsalget.

Hele 54 procent af danskerne over 18 år er helt eller delvist enige i, at salg af hash skal legaliseres og sælges fra statsautoriserede salgssteder som for eksempel apoteket.

Men regeringen har ingen planer om at følge befolkningens ønske.

Se undersøgelsen her: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Salg af hash skal legaliseres, så det sælges af statsautoriserede salgssteder som fx. apoteker. Helt uenig (14 procent) Delvist uenig (9 procent) Hverken enig eller uenig (16 procent) Delvist enig (26 procent) Helt enig (28 procent) Ved ikke (7 procent) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Salg af hash skal legaliseres så enhver kan dyrke, sælge og købe den mængde, man lyster. Helt uenig (36 procent) Delvist uenig (19 procent) Hverken enig eller uenig (14 procent) Delvist enig (14 procent) Helt enig (12 procent) Ved ikke (5 procent) Kilde: YouGov for B.T. 1053 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet er blevet spurgt i perioden 7.-11- september 2023, den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3.0 procentpoint.

»Først og fremmest er jeg personligt ikke overbevist om de rent sundhedsfaglige argumenter for, at man skulle legalisere hash. Det er stadigvæk et meget farligt stof, som mange bliver fanget i et misbrug af.«

Sådan lød svaret fra justitsminister Peter Hummelgaard, da B.T. tirsdag forelagde ham undersøgelsen under et pressemøde om om regeringens nye bandepakke

Der er dog ikke enighed internt i regeringen.

»Vi er tre partier i regeringen. Mit parti går ind for en afkriminalisering (af hash, red.). Det er ikke den politik, regeringen fører,« tilføjede kulturminister og folketingsmedlem for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt.

Et flertal af danskere ønsker at legalisere hash med statsautoriserede salgssteder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Et flertal af danskere ønsker at legalisere hash med statsautoriserede salgssteder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Esben Houborg, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, mener ikke, man kan fjerne alle problemer omkring hash med lovgivning.

»Der er nogle kompromiser, man må tage, når man laver narkotikapolitik. Det er meget svært at komme alle problemer på området til livs med lovgivning, for efterspørgslen kan vi ikke fjerne. Der vil altid være nogle, der leverer produktet til de mange mennesker i Danmark, der ryger cannabis,« siger han.

Han er imidlertid enig med det flertal blandt danskerne, der går ind for salg af hash fra autoriserede salgssteder.

»På den måde undgår man, at det bliver kommercielt, som det er blevet i nogle stater i USA. Der har udbyderne incitament til at få så mange til at ryge cannabis som muligt. Det ville man undgå, hvis staten var udbyder,« siger Esben Houborg.

Undersøgelsen, som YouGov har fortaget for B.T., viser også, at danskerne ikke ønsker en fuldstændig legalisering af hash.

Til spørgsmålet, om hash bør legaliseres, så enhver kan dyrke, sælge og købe den mængde hash, de lyster, svares der nemlig helt anderledes: Her erklærer 36 procent sig 'helt uenige' og 19 procent 'delvist uenige'.

