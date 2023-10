Det er en samfundsmæssig pligt at arbejde så meget som muligt, og hvis man ikke gør det, svigter man den danske velfærdsstat.

Den holdning har Socialdemokratiet turneret med, og det har skabt stor modstand blandt oppositionspolitikere, der mener, at Socialdemokratiet reducerer danskerene til skaffedyr for staten.

Men faktisk køber danskerne i høj grad ind på den socialdemokratiske fortælling, viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

Her er de adspurgte blandt andet blevet bedt om vurdere, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

»Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke,« som statsminister Mette Frederiksen sagde det fra talerstolen til Socialdemokratiets landsmøde.

Og lige præcist det udsagn møder bred opbakning fra danskerne.

Her svarer 65 procent, at de er 'helt enige' eller 'delvis enige' med statsministerens udsagn.

»Det undrer mig ikke, at danskerne klogt og indsigtsfuldt svarer, som de gør,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, og fortsætter:

Se undersøgelsen her: Sådan har vi spurgt: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en generel debat, som forherliger det at være mindre på arbejdsmarkedet, end man kan. Men det er et helt forkert ideal. Fordi det er et ideal, som undergraver vores velfærdssamfund. Helt uenig (12 procent) Delvist uenig (15 procent) Hverken enig eller uenig (28 procent) Delvist enig (21 procent) Helt enig (9 procent) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke Helt uenig (7 procent) Delvist uenig (11 procent) Hverken enig eller uenig (14 procent) Delvist enig (35 procent) Helt enig (30 procent) Kilde: YouGov for B.T. 1019 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet er blevet spurgt i perioden 6.-9.- oktober 2023, den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3.1 procentpoint.

»Der har været en debat i samfundet om blandt andet en firedages arbejdsuge, som nogle partier har forslået. Det kan man godt vælge, men gør man det, så ødelægger man vores velfærdssamfund, siger jeg.«

Debatten blev for alvor skudt i gang i august, da Christian Rabjerg Madsen i et interview med Jyllands-Posten sagde følgende:

»Der er en generel debat, som forherliger det at være mindre på arbejdsmarkedet, end man kan. Men det er et helt forkert ideal. Fordi det er et ideal, som undergraver vores velfærdssamfund.«

Og lige præcist det citat er de adspurgte i undersøgelsen også blevet bedt om at tage stilling til.

Her er danskerne langt mere splittede: 30 procent er helt eller delvist enige i udsagnet, mens 27 procent er helt eller delvist uenige. Samtidigt er hele 28 procent hverken enige eller uenige.

Politisk kommentator på B.T., Joachim B. Olsen, mener, at forskellen i svarene handler om den måde de to politikere henvender sig til befolkningen på.

»Det er nemmere at se sig selv i Mette Frederiksens udsagn. Her taler man til alle danskere, der arbejder, hvor Christian Rabjerg Madsen taler til alle, der arbejder mindre, end de principielt kunne,« siger han.

Mette Frederiksens citat er altså langt mindre farligt ifølge den politiske kommentator.

»Langt størstedelen af danskere er enige i, at hvis man kan arbejde, så skal man arbejde,« siger han.

Men de to forskellige resultater har udelukkende noget at gøre med, hvordan udsagnene er formuleret på. De to socialdemokrater mener nemlig det samme, siger Joachim B. Olsen.

»De mener begge det samme. Tidligere på året sagde Mette Frederiksen for eksempel: 'Der er alle mulige mennesker, der mener, at vi kan arbejde mindre. Glem det, venner. Glem det'. den formulering støder nok flere fra sig,« siger Joachim B. Olsen.

