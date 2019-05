Hvis der var valg i dag, ville Dansk Folkepartis folketingsgruppe blive halveret.

10,8 procent af vælgerne vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var folketingsvalg i dag, viser en dugfrisk meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T.

Det ville give partiet 19 mandater i Folketinget, hvilket er 18 færre end i 2015, hvor partiets fik sit hidtil bedste valg.

»Den første uge i valgkampen har været værst for Dansk Folkeparti, som ikke har fundet sine ben at stå på. Partiet er nærmest blevet ydmyget,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

Tendensen har været ganske tydelig gennnem længere tid.

I april målte YouGov eksempelvis partiet til 12,1 procent, som var det laveste niveau i otte år.

Den måling kom i kølvandet på debatten om en omfartsvej ved Mariager. Vejen endte senere med at blive gjort mindre, men problemerne for Dansk Folkeparti er fortsat store, påpeger Søs Marie Serup.

»Man har været vant til at have fjender til den ene side – nu har man også konkurrenter til højre i form af Nye Borgerlige og Stram Kurs. Samtidig har vælgerne ikke helt fundet ud af den nye politiske position, partiet har.«

På den ene side går Dansk Folkeparti til valg på fortsat at være støtteparti til en borgerlig regering. Men på den anden side lægger partiet ikke skjul på, at det i tilfælde af en rød valgsejr vil søge indflydelse hos Socialdemokratiet.

Ifølge politisk kommentator ved Altinget og vært på Radio24syv Jarl Cordua har flere tidligere DF-vælgere ganske enkelt fået smag for de nyeste tilbud i det politiske supermarked: Nye Borgerlige og Stram Kurs.

»Vælgerne vil hellere have partier, der står for protest, end et parti som Dansk Folkeparti, der via det traditionelle politiske arbejde får sit program igennem,« siger han og fortsætter:

»De to nye partier er lykkedes med at overbevise en del vælgere om, at flygtningeproblemet ikke kan løses inden for de almindelige politiske spilleregler.«

Det er i høj grad Dansk Folkepartis egen skyld, at partiet ligger så lavt i målingerne, mener Jarl Cordua.

»Dansk Folkeparti har gjort alt, hvad man kunne, for at skubbe til grænserne for, hvor meget man kan stramme udlændingepolitikken. Det har skabt forventninger i vælgerkorpset, som man ikke kan honorere.«.

Når en folketingsgruppe bliver reduceret fra 37 til 19 mandater, kan det ifølge Søs Marie Serup nærmest ikke undgå at give uro på bagsmækken.

»Man sidder og spørger sig selv og hinanden i folketingsgruppen, hvem det mon er, der ikke kommer ind. Og når man ikke kan få tilbagegangen bremset, skaber det en tvivl om, hvorvidt kursen er den rigtige,« siger hun.