Lige så god coronakrisen var for rød bloks meningsmålinger, lige så skidt kan Ruslands invasion af Ukraine vise sig at være.

En måling foretaget af YouGov viser, at blå blok haler markant ind på rød blok. Ved seneste måling stod rød blok til 52,1 procent af stemmerne og blå blok til 42,0 procent af stemmerne.

Nu står den til 48,2 procent til rød blok mod blå bloks 46,4 procent.

»Det handler om omstændighederne rundt om politik. Hvis man har noget om sygdom og helbred som under corona, så vil man kigge mod venstre, og hvis man kigger mod sikkerhed og økonomi, så vil man kigge til højre side,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup og tilføjer.

»Vi har følt os trygge og passet godt på af Mette Frederiksen og rød blok under corona. Nu er det den storpolitiske scene med krig i Europa, store flygtningemængder og stigende inflation. Der bliver flere vælgere mere opmærksomme på, hvad højrefløjen har at tilbyde.«

Radikale Venstre står ifølge YouGov til en ordentlig vælgerlussing. De er nemlig gået fra 5,5 procent af stemmerne til 3,2 procent af stemmerne. De løb med 8,6 procent af stemmerne ved valget i 2019.

»Det er overraskende, at de er dumpet helt ud af den politiske samtale. Det er et parti, som har stærke traditioner på den grønne dagsorden, der er blevet diskuteret meget i forbindelse med krigen, så det er ret overraskende, at de har svært ved at trænge igennem,« siger Søs Marie Serup.

Omvendt tager Venstre et stort skridt frem i meningsmålingen. I marts stod de til 8,7 procent. I dag står de ifølge YouGov til 11,1 procent af stemmerne.

»Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at Jakob Ellemann-Jensen har været udsendt for Danmark. Jeg tror også, at efternavnet bringer nogle minder frem, som kan være en del af forklaringen,« siger Søs Marie Serup.

»Men 11,1 er jo stadig et grotesk lavt niveau i forhold til, hvad Venstre ellers plejer at ligge på.«

Rød blok falder i meningsmålingerne, og blå blok stiger ret markant: Tror du, det er en tendens, der vil fortsætte?

»Det er i hvert fald klart, at det ikke bliver en 'walkover'. Rød blok kan ikke regne med, at sejren er i hus, som de nærmest kunne tidligere. Det er en klar påmindelse om, at begivenheder uden for dansk politik kan påvirke og afgøre valg i Danmark,« siger Søs Marie Serup.