På valgkampens 18. dag er der fortsat medvind til rød blok, men blå blok haler ind.

Den seneste måling, som YouGov har lavet for B.T., viser nemlig en fremgang til den borgerlige lejr.

I dagens måling går de borgerlige partier hele fem mandater frem i forhold til torsdagens måling.

Dermed står blå blok i øjeblikket til at få 84 mandater og 48,3 procent af stemmerne, mens rød blok står til at få 91 mandater og 51,7 procent af stemmerne.

Selvom rød blok fortsat har et komfortabelt forspring, er forspringet det hidtil mindste i valgkampen. Det er dog værd at bemærke at både Nye Borgerlige og Stram Kurs tæller med i de 84 mandater i blå blok.

Lars Løkke Rasmussen har meldt ud, at han ikke ønsker at være statsminister på baggrund af mandater fra de to partier.

Fredagens måling viser derudover blandt andet, at både SF og Enhedslisten går tilbage. Sammenlignet med torsdagens måling er SF gået fra at stå til 8,8 procent af stemmerne til 7,7, mens Enhedslisten er gået fra 9,4 til 8,2 procent.

Til gengæld er der fremgang at spore for både Venstre og Konservative. På et døgn er Venstre nemlig gået fra 17,5 til 18,6 procent af stemmerne, mens Konservative er gået fra 5,0 til 6,0.