Efter flere måneder med den ene dårlige meningsmåling efter den anden er der nu godt nyt for statsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af Blå Blok:

Den seneste måling, som YouGov har lavet for B.T., viser nemlig en lille fremgang til den borgerlige lejr.

I dagens måling går de blå partier samlet set to mandater frem i forhold til fredagens måling og tegner sig i øjeblikket for i alt 81 mandater og 47,1 procent af stemmerne.

Hedder Danmarks statsminister Rasmussen eller Frederiksen efter Grundlovsdag, ja, det er det store spørgsmål lige nu.

Lars Løkke Rasmussen skal dog nok stadig håbe på lidt af et mirakel, hvis han skal beholde sit job efter 5. juni.

Som bekendt glæder det i politik populært sagt om at kunne tælle til 90, og selv om rød blok samlet set går to mandater tilbage i den nye måling i forhold til fredagens måling, så har Mette Frederiksen og company altså stadig et solidt forspring.

I den nye måling foretaget af YouGov for B.T. står rød blok samlet set til 52,9 procent af stemmerne og 94 mandater.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er de to partier, der i løbet af de seneste 24 timer har oplevet størst fremgang i blå blok. DF er med 21 mandater dog stadig langt fra de 37 mandater, partiet opnåede under valget i 2015.