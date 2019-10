Boligejere tilbydes fra næste år kompensation, hvis de har betalt for meget i boligskat - men ikke uden krav.

Op mod 800.000 boligejere får fra næste år mulighed for at blive kompenseret, hvis de har betalt for meget i boligskat på grund af skæve ejendomsvurderinger.

Tilbuddet kommer fra Skattevæsenet, men er ikke uden betingelser.

Det skriver Politiken.

For med en ny lov vil skatteminister Morten Bødskov (S) sikre, at kompensationen bortfalder for boligejere, som enten fastholder eller sætter gang i en klagesag på baggrund af skattevæsnets ejendomsvurderinger.

Loven, der er sendt i høring, skal mindske antallet af klager og dermed "imødegå en lang sagsbehandlingstid i klagesystemet".

Hvis den bliver vedtaget, må loven ses som "lidt af en trussel og lidt af et lokketilbud", lyder det fra direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegren.

- Det er nok ikke ministeriets stolteste stund, siger han til Politiken.

Hverken Dansk Folkeparti, Konservative eller Venstre afviser at stemme for loven. Men partierne er forbeholdne over for forslaget.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, siger til Politiken, at det kan være svært at håndtere situationen anderledes.

- Men vi skal have udryddet al tvivl om, at boligejere kan ende med en ekstraregning, hvis ikke de får medhold.

I en mail til Politiken skriver skatteminister Morten Bødskov:

- Tilbagebetalingsordningen er en del af en bred politisk aftale. Jeg er selvfølgelig villig til at se på de nærmere detaljer i det forløb, vi går ind i.

I alt skønnes kompensationen til boligejerne at løbe op i 14 milliarder kroner - eller i gennemsnit 18.000 kroner per boligejer.

/ritzau/