Når man går i byen, er det meningen, at man skal have det sjovt, hygge sig og feste med vennerne. Man skal kunne sidde i baren, drikke en øl og lave sjov og ballade med hinanden.

Men man skal kunne gøre det, mens man føle sig tryg.

Af netop den grund har et flertal i Folketinget vedtaget en ny lov med nye initiativer, der fra i dag kan få store konsekvenser for de personer, der skaber utryghed i nattelivet.

Helt konkret kan retten nu idømme personer, der har begået alvorlig kriminalitet i nattelivet som for eksempel vold, et forbud mod overhovedet at tage ud i byen i de sene timer i op til to år. Et såkaldt nattelivsforbud, der gælder i hele landet.

»Det betyder, at møder vi en person, der er idømt et nattelivsforbud på et værtshus eller i en nattelivszone, falder hammeren med det samme – og det uanset om vedkommende eksempelvis er dømt for vold i nattelivet i Viborg, men træffes om natten på en bodega i Vordingborg,« siger politiinspektør Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Så dømte, der har fået et nattelivsforbud, må slet ikke vise sig på serveringssteder som for eksempel barer, bodegaer og diskoteker i tidsrummet midnat til klokken fem om morgenen.

Politiet har også mulighed for at oprette nattelivszoner. Her kan de personer, der er idømt nattelivsforbud, få en skærpet straf, hvor de slet ikke må færdes eller opholde sig i bestemte områder i nattetimerne.

Det kan for eksempel være en bestemt gade med mange beværtninger eller festivalområder.

»Langt de fleste kan godt finde ud af at have en hyggelig aften i byen med vennerne, men vi ser også, at enkelte skaber utryghed i nattelivet og opfører sig voldeligt eller begår anden alvorlig kriminalitet. Derfor ser jeg frem til, at vi nu får mulighed for at udpege nattelivszoner. hvor de her personer fremadrettet ikke må komme,« siger politiinspektør Claus Birkelyng.