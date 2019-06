For under en uge siden anede Liberal Alliances nye leder ikke, om han overhovedet skulle i Folketinget.

Nu er hele hans tilværelse vendt på hovedet, og det har allerede haft konsekvenser.

»I onsdags vidste jeg ikke, om jeg var valgt. Og i søndags blev det officielt, at jeg er ny politisk leder,« lød det fra Alex Vanopslagh, da han var i B.T.s livestudie og svare på seerspørgsmål.

Og her spurgte brugeren Annette Krag Strømberg blandt andet:

Jeg skulle tømme lastbiler hele natten og så op og i skole dagen efter

'Har du nogensinde haft et arbejde?'

»Jeg har været oppe og sige op og har, lige inden jeg kom her, været oppe og sige hej til min nu tidligere kollega i bureauet Grace,« svarede den 27-årige politiker og remsede derudover brudstykker fra sit cv op:

En stilling i Landbrug og Fødevarer, opvasker og avisdreng, bartender og natarbejde, mens han var studerende.

»Jeg skulle tømme lastbiler hele natten og så op og i skole dagen efter.«

Anders har på ingen måde fået den afsked med politik, som han fortjener

Nu skal Alex Vanopslagh i stedet samle stumperne af Liberal Alliance efter partiets katastrofevalg, hvor nu tidligere formand Anders Samuelsens tropper med 2,3 procent af stemmerne mistede ni mandater.

Anders Samuelsens har mødt hård kritik fra blandt andet den genvalgte LA-profil Henrik Dahl, der efter valget kaldte ham en 'ekstremt dårlig leder'.

Men Samuelsens arvtager har kun rosende ord til overs for den tidligere partiformand.

»Anders har på ingen måde fået den afsked - måske midlertidige afsked - med politik, som han fortjener. Han har startet Liberal Alliance og gik fra 0,0 procent i meningsmålingerne - i gennemsnit, som han plejede at sige med et glimt i øjet - til 7,5 procent,« sagde Alex Vanopslagh og tilføjede:

»Anders er jo en ekstremt dårlig leder. Og et af problemerne med hans ledelsesstil er jo hans nepotisme. Det er jo, fordi han udnævner familie og venner til helt afgørende poster i stedet for at se på, hvem der har kompetencerne,« har Henrik Dahl blandt andet sagt om Anders Samuelsen til B.T. Foto: Celina Dahl Vis mere »Anders er jo en ekstremt dårlig leder. Og et af problemerne med hans ledelsesstil er jo hans nepotisme. Det er jo, fordi han udnævner familie og venner til helt afgørende poster i stedet for at se på, hvem der har kompetencerne,« har Henrik Dahl blandt andet sagt om Anders Samuelsen til B.T. Foto: Celina Dahl

»Han har sat et liberalt parti på danmarkskortet og rykket dagsordener og meninger.«

Alex Vanopslagh var i en årrække landsformand for Liberal Alliances Ungdom.

Han har desuden været medlem af Københavns Borgerrepræsentation og skrevet blogs for B.T..

Han er opvokset i Struer og er far til en søn på tre år.