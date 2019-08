Liberal Alliance ønsker samling på blå blok og lover selv at droppe ultimative krav og fingerpenning.

Liberal Alliance "tør stadig" godt tale om lavere skat. Men det er slut med ultimative krav om topskattelettelser og bitre stridigheder med DF og andre partier i blå blok.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der har overtaget ledelsen af partiet, efter Anders Samuelsens kompromisløse linje led et eftertrykkeligt nederlag ved valget i juni.

Nu vil Liberal Alliance i stedet "bidrage positivt og konstruktivt" til, at det borgerlige samarbejde igen kommer til at fungere. Det siger Alex Vanopslagh på LA' sommergruppemøde:

- Vi glæder os til en ny sæson, men der er ikke grund til at skjule, at det sker på baggrund af et svært valg. Blå blok gik tilbage. Liberal Alliance gik tilbage. Vi mistede vores statsminister.

- Jeg vil gerne give vælgerne den garanti, at jeg vil arbejde hårdt for, at vi får samling på blå blok, og at vi søger kompromisser og samarbejde. Jeg vil ikke komme rendende med ultimative krav, og jeg vil ikke pege fingre af andre. Det har vi efterhånden brugt nok tid på, siger Alex Vanopslagh.

