Regeringen har alt for travlt, når det handler om at afskaffe store bededag.

Sådan lyder kritikken fra en række partier, der fortæller til B.T., at de har ønsket mere tid til at behandle regeringens lovforslag.

Men regeringspartierne har sagt nej. Og det ærgrer Sólbjørg Jakobsen, beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance:

»Jeg hader, når det bliver noget juks,« siger hun til B.T.

Regeringen har allerede fået massiv kritik for at gennemtrumfe en ultrakort høringsproces.

Og nu er det altså selve behandlingen af lovforslaget, der får kritik for at gå for hurtigt.

Normalt er der fire uger til lovbehandling. Denne gang er der fem uger, fordi der er mødefri i vinterferien.

Alligevel mener flere ordførere altså, at tiden er for knap.

»Om man er imod eller for forslaget, så skal vi jo sikre, at det er så gennemtænkt som muligt. Og jeg har mange tidligere kolleger, der vil skælde mig ud, hvis vi ikke gør det ordentligt,« siger Sólbjørg Jakobsen.

»Så ved jeg godt, at jeg er ny, og kan få skudt i skoene, at jeg ikke kender 'gamet', men jeg har siddet på den anden side og set, hvad der sker, når der kommer juks ud.«

Sólbjørg Jakobsen har arbejdet med beskæftigelseslovgivning både i et jobcenter og i Ankestyrelsen, inden hun kom i Folketinget.

Her husker hun særligt, hvordan en del af hastelovgivningen under corona gav problemer, når det skulle udmøntes i praksis.

Hun understreger, at hun ikke ønsker sig mere tid for at holde vinterferie:

»Der skulle vi jo arbejde alligevel. Nej, det er mere det, at der kun er to uger til over 50 høringssvar, to samråd og en stribe spørgsmål. Jeg skal nok få dem læst. Men det tager tid at bearbejde.«

Hos SF er beskæftigelsesordfører Karsten Hønge uforstående over for, at regeringspartierne holder fast i deres tidsplan:

»Det er et udtryk for bryskhed over et stort mindretal i Folketinget. Hvorfor dog ikke lægge op til et godt samarbejde i stedet,« siger Karsten Hønge til B.T.

Karsten Hønge har arbejdet i fagbevægelsen og med beskæftigelsespolitik i mange år.

Alligevel kalder han lovforslaget »meget teknisk og meget kompliceret«.

»Det handler ikke kun om at forstå det, vi holder også møder med dem, det handler om. Vi skal nok nå det, men når det er det store mindretals ønske, ville det være god stil. Vi taler om én uge mere,« siger han til B.T.

Hos De Konservative ville beskæftigelsesordfører Helle Bonnesen fra De Konservative også gerne have mere tid.

»Regeringen vil jo bare gerne tromle det her igennem. De giver ikke ved dørene, i forhold til at vi kan have en ordentlig arbejdsproces.«

Ligesom SF og LA peger hun på, at loven er teknisk, og derfor kræver mere tid.

»Det handler om en kompleks lov, hvor det vælter ind med spørgsmål, der skal undersøges. Og selvom man ikke er enig, så vil man gerne aflevere et lovarbejde, der er arbejdet godt igennem.«

Kan I ikke det?

»Det afhænger af de svar, vi får tilbage. Ofte giver det jo anledning til flere spørgsmål. Så det handler om at få noget ro, i stedet for at tromle det igennem.«

Hos Socialdemokratiet vil beskæftigelsesordfører Jens Joel (S) ikke kommentere på noget, der er blevet diskuteret på et lukket møde.

Men han siger, at regeringen fastholder tidsplanen.

Også selvom lovforslaget alligevel ikke kan nå at blive forhandlet inden de første gennembrudsforhandlinger skal være færdige 8. februar.

»Der er to konfliktende hensyn. Jo hurtigere, vi kunne have været færdige, jo bedre. Og det er vigtigt for os at være færdige inden overenskomstforhandlingerne går ind i den afsluttende fase. Samtidig skal vi have en grundig folketingsbehandling,« siger Jens Joel.

Han understreger, at de lever op til de standarder, der er for behandlingen af et lovforslag, og at processen ifølge ham er »grundig«.

»Der har været en meget lang folketingsdebat i går. Der er skrevet mange høringssvar, også lange og grundige. Der er stillet 100 spørgsmål, tror jeg. Der er dobbelt samråd i næste uge. Så der er en meget grundig folketings- og udvalgsbehandling af det her forslag. Og det er jeg glad for. For det fortjener forslaget. Og det er jo også grunden til, at vi ikke har foreslået en hastebehandling.«