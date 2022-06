Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens Inger Støjbergs nye parti skal til at annonceres, så kradser krisen nok en gang i Dansk Folkeparti.

For nu har fem medlemmer af lokalbestyrelsen i Assens trukket sig, efter der skulle vælges ny spidskandidat for Dansk Folkeparti. Her var der lagt op til, at Jens Henrik Thulesen Dahl bare skulle kåres.

Men kort før mødet meldte Jens Henrik Thulesen Dahl afbud til valget, fordi han var blevet syg. Det fik to andre kandidater til at melde sig. Heriblandt Lars Kolling, der tidligere er stillet op i Nyborgkredsen.

»Lars Kolling bliver valgt og Jens Henrik Thulesen Dahl bliver nummer to, og det er helt fint,« siger den nu tidligere lokalformand i Assens, Torben 'Trafik' Nielsen.

Dermed er det Lars Kolling, der bliver spidskandidat.

»I mellemtiden har mødedirigenten så kontaktet Christiansborg, for han begynder at snakke i telefon i 20 minutter, selvom jeg flere gange opfordrer ham til at komme tilbage til det møde, han var inviteret til,« siger Torben 'Trafik' Nielsen.

Og meldingen fra Christiansborg er klar, og det er det, der får Torben 'Trafik' Nielsen til at trække sig som lokalformand.

»Han vil have mig til at annullere det valg, der lige er blevet afholdt, men det vil jeg ikke, fordi jeg mener, valget er foregået korrekt. De mener derimod Lars Kolling ikke er kandidat og godkendt som kandidat,« siger han.

Dirigenten fastholder, at meldingen fra Christiansborg er, at valget skal gå om.

»Jeg kunne se, hvem der var på displayet på telefonen, men det vil jeg ikke ud med,« siger Torben 'Trafik' Nielsen.

Men sent om aftenen tikkede en helt ny melding ind fra Christiansborg til Torben 'Trafik' Nielsen. Valget gik som det skulle.

»Først da jeg kommer hjem igen bliver jeg kontaktet af Christiansborg, der siger, at der er sket en fejl, og valget er fuldstændig korrekt afholdt, men der er beslutningen truffet, og jeg har meddelt, jeg ikke længere er medlem af DF,« siger han.

Torben 'Trafik' Nielsen trækker sig sammen med Ulla Boe Jensen, Benny Dyrdof, Kirsten Pettersson og Henning Hansen.