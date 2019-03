Den daværende formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Lasse Quvang Rasmussen, trak sig i november måned 2017 fra posten i utide.

Forklaringen lød på, at han var overbelastet og udmattet. Men det var ikke i overensstemmelse med sandheden.

Det skriver Lasse Quvang Rasmussen selv i et Facebook-opslag.

'Da jeg stoppede som DSU-formand for halvandet år siden, var det på grund af nogle episoder, som jeg dengang og i dag er uendeligt ked af, hvor jeg var grænseoverskridende i min adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU,' skriver den nu tidligere formand for ungdomspartiet og fortsætter:

'Det gør mig ondt og det var aldrig min mening. Jeg havde ikke været mit personlige ansvar og mit formandsansvar bevidst, og derfor stoppede jeg som formand for DSU.'

Lasse Quvang Rasmussen nåede at sidde som formand for DSU i halvandet år, inden han trak sig fra posten.

Sagen kommer efter afsløringer om seksuelle krænkelser og voldtægter i et andet ungdomsparti, nemlig LAU.

Da han stoppede, forklarede han det blandt andet således:

»Jeg er nødt til at stoppe som forbundsformand for DSU. Jeg er overbelastet og jeg er udmattet, og jeg kan derfor ikke varetage alle mine mange opgaver som formand for DSU,« skrev han på Facebook.

Lasse Quvang Rasmussen skrev desuden, at han havde brug for en pause fra politik i det hele taget.

»Det politiske liv er ikke for sarte sjæle. Det er fyldt med konflikter, og nogle gange er det mindst lige så hårdt, som det er sjovt. Den politiske verden er spændende at være i, men også hård, især når man laver fejl,« skrev han.

