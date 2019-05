Rasmus Paludans nye kandidat i Sydjylland har tidligere været involveret i en voldssag.

Tirsdag stod det tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Esbjerg, Kim Holmgaard Madsen, frem som kandidat for det yderligtgående islamkritiske parti, Stram Kurs.

Sammen med sin far forlod han for år tilbage Dansk Folkeparti til fordel for deres eget parti, Liberalt Folkeparti.

Men nu har han fundet et nyt parti, der ifølge ham selv har en 'strammere udlændingepolitik' end Dansk Folkeparti.

»Jeg har egentlig ikke haft ståsted i et parti siden. For jeg har ikke haft et parti, jeg kunne stole på, og som ville det med udlændinge, ældre og EU, som jeg gerne ville,« siger Kim Holmgaard Madsen til JydskeVestkysten.

Han fortæller til avisen, at han meldte sig ind efter urolighederne som følge af partileder Rasmus Paludans demonstration på Nørrebro i København 14. april.

Tilbage i 2011 var Kim Holmgaard Madsen tiltalt efter den grove voldsparagraf. Han blev dog frifundet ved Retten i Esbjerg.

Kim Holmgaard Madsen var tiltalt for at have kastet en barstol efter en kvinde på værtshuset Riverside i Sædding.

Stolen ramte hende i hovedet, fremgik det ifølge TV 2 af anklageskriftet i sagen.

»Hun slog flere gange ud efter mig og råbte og skreg. Det hele gik meget stærkt. Jeg tog en barstol, der stod i nærheden, og holdt den op foran mig. På det tidspunkt havde resten af bargæsterne omringet vores bord, og situationen var meget truende. Det fik mig til at gribe en barstol for at beskytte mig bag den,« forklarede Kim Madsen til Esbjerg Netavis.

Det fik anklagemyndigheden til at kræve tre måneders ubetinget fængselsstraf, mens Kim Holmgaard Madsens forsvarer krævede ham frifundet.

Domsmandssagen endte med, at forsvareren trak det længste strå.

Grundet modstridende vidneforklaringer fandt retten ikke, at beviserne var tunge nok til at dømme Kim Holmgaard Madsen.

Stram Kurs skrev tirsdag på sin Facebook-side, at Kim Holmgaard Madsen er 'selvstændig'.

Et opslag i CVR-registret viser dog, at Kim Holmgaard Madsen ikke har nogle aktuelle roller i dansk erhvervsliv. Det erkender han også over for JydskeVestkysten.

Her fortæller han, at han arbejder med projekter for flere virksomheder, men han vil ikke fortælle, hvilke virksomheder han arbejder for, eller hvad han helt konkret arbejder med.