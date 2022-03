En ny hjemmeside fra Sundhedsstyrelsen møder hård kritik fra både eksperter og politikere, der kalder hjemmesidens indhold for »åndssvagt banalt« og uden nogen virkning

Hjemmesiden teenageforældre.dk er – som navnet antyder – tænkt som en samling gode råd til forældre, der har en teenager i huset.

Men siden er fyldt med råd som »det er vigtigt at tage sig tiden til at tale med dit barn« og »forældre er rollemodeller for deres børn«, hvilket ikke imponerer hverken eksperter eller politikere.

»De råd som er på hjemmesiden er noget, som forældre som regel godt ved i forvejen,« siger Pelle Guldborg Hansen, lektor og adfærdsforsker på RUC.

»Hjemmesiden er generelt alment oplysende om meget forskelligt. Derfor virker den ikke. Forældre som ønsker hjælp vil som regel sidde med et helt konkret problem, som denne hjemmeside ikke kan hjælpe med,« siger han.

Hvorfor kan den ikke det?

»Det bærer præg af, at det er den ressourcestærke middelklasse som kommunikerer med sig selv. Det ses for eksempel med videoer, som viser forældre, der har stærk kontakt til deres barn,« siger Pelle Guldborg Hansen og fortsætter:

»Hjemmesiden tilbyder ikke noget for unge i mistrivsel. Du får heller ikke handlingsanvisende råd til svære samtaler med dit barn. Hvis den her hjemmeside var en IKEA-manual, så ville du simpelthen ikke kunne samle reolen,« siger han.

Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, kalder Sundhedsstyrelsens nye hjemmeside for teenageforældre »åndsvagt banal« Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, kalder Sundhedsstyrelsens nye hjemmeside for teenageforældre »åndsvagt banal« Foto: Ida Marie Odgaard

Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh er også kritisk overfor Sundhedstyrelsens nye hjemmeside.

»Jeg synes det er helt vanvittigt og åndssvagt banalt. Man behandler forældre, som om de er idioter« siger han og fortsætter:

»For eksempel får man et råd om, at hvis ens barn ofte lugter af hash, så skal man tænke over om barnet kan have et misbrug. Det siger jo sig selv,« siger Alex Vanopslagh.

Hjemmesiden teenageforældre.dk byder også på flere spørgeundersøgelser, som skal guide forældre rundt. Men i flere tilfælde kan man kun vælge mellem svar, hvor man erkender, at man har problemer med et eller andet centralt i opdragelsen.

Den danske skuespiller Ditte Hansen er blandt de medvirkende. I dette tilfælde spiller hun en teenagemor med udfordringer. Vis mere Den danske skuespiller Ditte Hansen er blandt de medvirkende. I dette tilfælde spiller hun en teenagemor med udfordringer.

»Så fortæller man danskerne, at de er nogle store idioter, men så er det godt at vi har Sundhedsstyrelsen, som er meget klogere end de danske forældre. Danskerne har så oven i købet selv finansieret det hele,« siger Vanopslagh.

Også hos Nye Borgerlige ryster man på hovedet.

»Den her hjemmeside er jo definitionen på offentlig frås,« siger Nye Borgerliges sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen, som fortsætter:

»Godt nok er mine egne børn fem og otte år gamle, men jeg har arbejdet i den danske folkeskole i tyve år og arbejdet med både teenagere og deres forældre. Der er ikke noget på den her hjemmeside, som forældre ikke selv ved og kan snakke sammen om,« siger Lars Boje Mathiesen.

»Vi skal væk fra den kultur med, at staten umyndiggør borgerne og vil holde dem i hånden. Det fører ikke noget godt med sig,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de ikke har haft mulighed for at kommentere sagen onsdag.

Heller ikke regeringens tre støttepartier er vendt tilbage for en kommentar.