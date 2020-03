Det er allerede på plads, at regeringen torsdag vil fremlægge en hastelov i Folketinget, der vil slå hårdere ned på straffen for kriminalitet, der sker i forbindelse med coronaepidemien.

Men det er ikke det eneste, der vil være på programmet torsdag.

Regeringen vil nemlig have lavet en ny ændring af epidemiloven, som hastebehandlet torsdag.

Den går ud på, at regeringen vil være klar til at forbyde forsamlinger på mindre end 10 personer. Det skriver TV 2, som er i besiddelse af et brev fra Mette Frederiksen, hvori det beskrives.

Ifølge DR er brevet sendt fra Danmarks statsminister til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Derudover ønsker regeringen også at have muligheden for at 'regulere adgangen til offentlige institutioner mv.', som det ifølge DR står i brevet. Det skal blandt andet indbefatte legepladser, lyder det.

Derudover skal det også give politiet mulighed for at forbyde adgangen til bestemte områder, hvor man har en mistanke om, at mange mennesker vil samles.

Ifølge TV 2's oplysninger overvejer regeringen endda muligheden for at forbyde forsamlinger på over to personer.

Tidligere er Dronning Louises Bro i København blevet fremhævet som et sted, hvor mange mennesker samler sig, når solen først skinner. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Tidligere er Dronning Louises Bro i København blevet fremhævet som et sted, hvor mange mennesker samler sig, når solen først skinner. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det skal dog med i ligningen, at der er tale om en præventiv lov for at være så forberedt som muligt.

Hasteloven skal nemlig være med til at sikre politiet de rette værktøjer forud for påsken, hvor Folketinget har lukket, og derfor ikke har mulighed for at gennemføre ny lovgivning.

Hastelovgivningen vil altså blive præsenteret torsdag og ventes at blive vedtaget tirsdag 31. marts.

Det betyder dog ikke, at reglerne nødvendigvis vil blive strammet med det samme. Men lovændringen vil give regeringen mulighed for at kunne trykke på knappen et senere tidspunkt, hvis de mener, at det bliver nødvendigt. Ifølge TV 2 er det dog planen, at den nye lov skal træde i kraft 4. april.