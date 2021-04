En dreng ligger på jorden, mens en gruppe overfaldsmænd råber, at han skal kysse en sko, før han bliver sparket i hovedet.

Et andet sted i Danmark bliver en dreng beordret til at drikke urin, før han modtager en byge af knytnæveslag.

Det er bare et par eksempler på den stigende 'dominansvold', som B.T. har afdækket. Og det er den slags sager, som nu får De Konservative til at fremlægge et udspil, som skal slå hårdt igen mod bander og kriminelle udlændinge.

»Det er vanvittigt, at uskyldige unge bliver pisset på eller skal kysse overfaldsmandens sko. Og desværre bliver gerningsmændene ikke straffet ekstra hårdt ved denne type ydmygelser,« siger partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard.

Screenshot af en af videoerne på Instagram.

Dominansvold er et fænomen, hvor ofrene bliver ydmyget og filmet, hvorefter videoerne ender på sociale medier. Gerningsmændene har ofte været grupper af unge af anden etnisk herkomst.

»Det er så brutalt og klamt. Det skal stoppes, og derfor vil vi skrive 'dominansvold' ind i straffeloven,« siger Mette Abildgaard.

De seneste år har politikerne igen og igen skærpet straffene for bander og kriminelle udlændinge.

Men De Konservative vil alligevel stramme skruen endnu engang.

Se udspillet: Konservatives udspil mod bander og kriminelle udlændinge består af tre forslag: Der skal indsættes en selvstændig bestemmelse om dominansvold i straffelovens § 244 om simpel vold. Desuden lægger forslaget op til at hæve straffen for fornedrelse af offeret. Bandekriminelle skal fratages retten til tortgodtgørelse, hvis vedkommende er blevet forurettet i forbindelse med bandekriminalitet, med mindre der er tale om særligt grove tilfælde. Den tidsmæssige rabat ved udvisning baseret på udlændinges ophold i Danmark skal afskaffes. Det skyldes rationalet om, at et offer bliver ramt lige hårdt uagtet af, hvor længe den kriminelle udlænding har været i Danmark.

Partiet vil indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven mod dominansvold, gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge og fjerne bandekriminelles ret til erstatning, hvis de bliver overfaldet, ydmyget eller krænket.

Mette Abildgaard, I har skærpet straffene igen og igen og lavet flere bandepakker. Hvorfor tror du stadig, at hårdere straffe er løsningen?

»Jeg tror, at hårde straffe kan have en præventiv effekt. Måske ikke for dem, der allerede er hårdkogte kriminelle. Men for unge, der er på vej ind i en kriminel løbebane, kan hårde straffe få dem til at genoverveje deres valg,« siger hun.

En del af udspillet er at fjerne bandekriminelles ret til godtgørelse for tort. Det vil sige, at de ikke kan få erstatning for den krænkelse, det er at blive overfaldet, truet eller ydmyget.

Mette Abildgaard, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Foto: Sofie Mathiassen

I vil fjerne bestemte personers rettigheder. Er det ikke et brud med grundlæggende retsprincipper?

»Folk, der ifører sig en skudsikker vest og stiller sig ned på hjørnet af Christiania med våben på sig, ved godt, at de løber en risiko. Derfor skal de heller ikke have godtgørelse, hvis de bliver udsat for noget. For de er jo selv en del af kriminaliteten.«

Det sidste forslag fra De Konservative handler om at udvise flere kriminelle udlændinge.

I dag er det sådan, at jo længere tid en kriminel udlænding har opholdt sig i Danmark, desto mindre er muligheden for at blive udvist. Den bestemmelse vil De Konservative fjerne.

Søren Pape Poulsen og Mette Abildgaard ankommer til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke tirsdag 4. oktober 2016 i anledning af Folketingets åbning. (Foto: Ida Guldbæk/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk

Men i dag hober udviste udlændinge sig op på udrejsecentre, fordi de ikke vil rejse frivilligt, eller fordi Danmark ikke har aftaler med deres hjemlande om tvangshjemsendelse. I stedet fortsætter de med at begå kriminalitet på udrejsecentrene, som B.T. har beskrevet.

»Det er rigtigt, at vi har en udfordring med hjemsendelsesaftalerne. Men det skal ikke være et fripas for kriminelle udlændinge til at undgå en udvisningsdom,« siger Mette Abildgaard.

De Konservatives forslag skal behandles i folketingssalen mandag. Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har før talt varmt om lignende forslag. Men beslutningsforslag fra oppositionen bliver meget sjældent bakket op af det siddende flertal.

»Nu må vi se. Regeringen har før stemt imod vores forslag og efterfølgende stillet dem selv,« siger Mette Abildgaard.