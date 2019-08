Den nye hærchef kalder jobbet et ønskejob, men ærgrer sig over sin forgængers forløb.

Generalmajor Michael Lollesgaard har i karrieren været vidt omkring i både det danske forsvar, FN og Nato.

Alligevel er det med en særlig glæde, at han fra 1. september kan springe ud som ny chef for Hærkommandoen.

- Det er en stilling, jeg altid har ønsket mig. Det er kronen på værket, siger Michael Lollesgaard.

Baggrunden for, at den erfarne generalmajor fremover kan kalde sig hærchef, er en affære, som Forsvaret med garanti hellere havde været foruden.

Den hidtidige hærchef, H.C. Mathiesen, har siden oktober været hjemsendt med en mistanke om, at han har misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere i Forsvaret.

Anklagerne går blandt andet på, at hærchefen skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser og fjernet kravet om erfaring fra internationale missioner, så hans kæreste kunne blive optaget uden at have været udsendt.

Michael Lollesgaard kender efter eget udsagn ikke rigtig til sagen, da han har været i udlandet de seneste fem år.

- Men jeg er selvfølgelig ked af det på H.C. Mathiesens vegne. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at der nu kommer ro omkring Hæren, siger han.

58-årige Michael Lollesgaard er netop hjemkommet fra et halvt år som leder af FN's mission i det krigshærgede Yemen.

/ritzau/