Så hold dog, hvad du har lovet!

Forleden er det kommet frem, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tirsdag har taget hul på et to dages langt besøg i Marokko.

Her skal han se på mulighederne for at oprette et modtagecenter i det nordafrikanske land.

Men Jeppe Kofod har åbenbart været helt tystys om både besøget og planen om modtagecenteret i Det Udenrispolitisk Nævn.

»l Det Udenrigspolitisk Nævn er vi blevet lovet, at regeringen løbende vil holde os informerede omkring, hvad der foregår. Ved sidste ordinære møde havde vi omfattende diskussion med både justitsministeren og udenrigsministeren om det. Men vi har intet hørt om det her, og det synes jeg er utilfredsstillende,« siger Michael Aastrup Jensen (V), der er næstformand i Det Udenrigspolitisk Nævn.

Og det er langt fra første gang, at udenrigsministeren har været tavs.

For en måned siden fik Jeppe Kofod og hele regeringen nemlig kritik for ikke at dele sikkerhedsvurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om danskere i fangelejre i det nordlige Syrien med Det Udenrigspolitiske Nævn.

»Næsen gives til udenrigsministeren og regeringen. Det dækker over, at udenrigsministeren er ansvarlig for orienteringen af Det Udenrigspolitiske Nævn, men det dækker også over, at andre af regeringens ministre heller ikke har orienteret nævnet godt nok,« sagde formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Martin Lidegaard, (R) 28. maj til Ritzau.

Michael Aastrup Jensen kalder det for et mønster, at regeringen holder oplysninger tilbage.

»For at være helt ærlig, så forventer jeg selvfølgelig - her tager jeg også min næstformandskasket i Det Udenrigspolitisk Nævn på - at det som regeringen har lovet os om løbende at informere Det Udenrigspoltiisk Nævn omkring, hvad der foregår, ikke bare var for sjov, men at de faktisk mente det,« siger Michael Aastrup Jensen.

Han vil bede om forklaring på næste møde i Det Udenrigspolitisk Nævn efter sommerferien.

»Vi bliver nødt til at få en orientering om det her ved næstkommende møde, og hvis ikke regeringen selv tager initiativ til det, så vil vi gøre det fra Venstres side,« siger næstformanden.

Han mener, at den her sag kommer til at gøre alle politikerne ret så sure over tavsheden fra ministeren.

»Vi bliver sådan en forsamling af utilfredse mennesker, der ikke får de oplysninger, vi mener, at vi har krav på. Det sker i gentagende sager,« siger han.

B.T. har bedt Jeppe Kofod om en kommentar til beskyldningen om ikke at leve op til sit løfte.

Men fra Udenrigsministeriets presseafdeling er meldingen, at Jeppe Kofod ikke behøver at oplyse Det Udenrigspolitiske Nævn om rejser, og samtaler der er uforpligtende.

»Regeringen drøfter selvsagt løbende de politiske prioriteter med Folketinget. Der har derimod under skiftende regeringer ikke været nogen praksis for rutinemæssigt at inddrage Det Udenrigspolitiske Nævn forud for ministres rejser og besøg i udlandet. I forhold til det igangværende besøg, er der ikke lagt op til indgåelse af nogen folkeretligt bindende aftaler, ligesom der ikke vil blive truffet beslutninger om ændring af Danmarks udenrigspolitik. Besøget indebærer derfor ikke beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde.« »Om besøget i øvrigt kan oplyses, at udenrigsministeren er i Marokko for bl.a. at mødes med Marokkos udenrigsminister og med unge marokkanske iværksættere støttet under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).« »Turen omfatter også et besøg på en landbrugsskole, hvor Danmark bidrager til at skabe lokale jobmuligheder for bl.a. gadebørn og migranter. Besøget er led i styrkelsen af Danmarks bilaterale samarbejde med landene i Nordafrika. Foruden grøn omstilling, jobskabelse og handel er også migration på dagsordenen.«

Altså er der ikke tale om brud på, hvad ministeren har lovet.

Michael Aastrup Jensen, Udenrigsministeriet siger, at det er aftalt, at ministeren gerne må rejse og undersøge ting, uden at sige det til jer i Det Udenrigspolitiske Nævn. Er du mest bare drillesyg?

»Vi har ikke aftalt sådan noget. Men udenrigsministeren skal selvfølgelig heller ikke spørge Det udenrigspolitiske Nævn om lov, før han rejser steder hen,« siger han og tilføjer:

»Men regeringen har lovet, at man løbende vil holde os opdateret om arbejdet med at få etableret en modtagelseslejr uden for Danmark. Derfor skal vi selvfølgelig ikke kunne læse om det i pressen, før vi får det at vide.«