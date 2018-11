En ledning, der skal føre naturgas fra Norge til Polen gennem Danmark, er blevet godkendt af regeringen.

En naturgasledning med navnet Baltic Pipe, der skal gå fra Nordsøen gennem Danmark til Polen, har fredag fået grønt lys fra regeringerne i Danmark og Polen.

Det oplyser regeringen fredag.

Tidligere stødte ledningens rute på det problem, at Polen og Danmark ikke var enige om, hvor den maritime grænse gik. Det problem blev løst tidligere på måneden.

Gasrørsledningen Baltic Pipe vil koble sig på Europipe II i Nordsøen. Herfra vil den flytte naturgas fra norske felter i Nordsøen. Ledningen føres gennem 13 danske kommuner i Jylland, Fyn, Sjælland og ud i Østersøen til Polen.

Projektet kommer ikke til at bidrage til det danske energiforbrug. Til gengæld skriver regeringen, at Polen har forpligtet sig til at betale Danmark for at få fragtet naturgas fra Norge gennem landet.

Den samlede pris anslås til 12-16 milliarder kroner. Polen betaler halvdelen.

EU yder også tilskud til projektet, der sænker Europas afhængighed af russisk gas.

Projektet omfatter desuden en kompressorstation på Østsjælland.

- Det er positivt, at det også bliver muligt for Polen at udskifte kul med naturgas og i højere grad kaste sig ud i vedvarende energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Modsat ministeren har Alternativets energiordfører, Christian Poll, svært ved at glæde sig over Baltic Pipe.

- Det er et projekt, som skal transportere naturgas - altså et fossilt brændstof - hele vejen fra Nordsøen hen over Danmark og ned til Polen, siger han.

- Der laves en stor investering i naturgas, som skal betales hjem over de næste mange, mange år. Det er de samme år, hvor vi skal stoppe brugen af kul, olie og gas, siger Christian Poll.

/ritzau/