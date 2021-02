Mens danskerne tripper for at få at vide, hvad der åbner 1. marts, har regeringen og embedsværket de seneste dage arbejdet på mulige scenarier for en genåbningsplan.

B.T. har talt med flere kilder, som bekræfter, at både butiksåbninger, regionale skoleåbninger og fritidsaktiviteter for børn er på tegnebrættet hos regeringen.

Regeringens endelige genåbningsplan bliver dog først klar i morgen og kan derfor ændre sig. Ikke mindst fordi de afgørende beregninger fra SSI først er kommet mandag.

Senere i dag skal regeringstoppen fastlægge, hvad der mere præcist kan genåbnes allerede fra 1. marts, erfarer B.T. Og i morgen klokken 15.30 er de andre partier indkaldt til drøftelser.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger Allerslev Skole i Lejre Kommune på Sjælland 8. februar 2021. 0.-4. klasse kan fra i dag gå i skole igen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger Allerslev Skole i Lejre Kommune på Sjælland 8. februar 2021. 0.-4. klasse kan fra i dag gå i skole igen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Mandag har sundhedsminister Magnus Heunicke meldt ud, at 'vi skal forberede os på, at noget af genåbningen bliver landsdækkende, og andet bliver regionalt. Og så skal vi være klar til hurtige lokale nedlukninger, som vi netop nu gør ifm. udbrud i Ishøj og Kolding'.

Ifølge B.T.s oplysninger er en åbning af dele af detailhandlen – under strenge restriktioner – en af regeringens scenarier i forhold til den genåbning, som træder i kraft i næste uge.

Samtidig er en genåbning af udendørs fritidsaktiviteter for børn noget af det, der arbejdes på.

Presset på at åbne for de ældste skoleelever har været massivt i den forgangne uge efter talrige eksempler på mistrivsel blandt børn og unge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke efter møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet. Det gælder blandt andet et borgerforslag om strengere straf til vanvidsbilister, som dræber. Der er desuden en forespørgsel til kulturminister Joy Mogensen (S) af Henrik Dahl (LA) og Morten Messerschmidt (DF) om at sikre åndsfriheden på Kunstakademiet 26. janaur 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke efter møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet. Det gælder blandt andet et borgerforslag om strengere straf til vanvidsbilister, som dræber. Der er desuden en forespørgsel til kulturminister Joy Mogensen (S) af Henrik Dahl (LA) og Morten Messerschmidt (DF) om at sikre åndsfriheden på Kunstakademiet 26. janaur 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Her er regeringen – ifølge B.T.s oplysninger – ikke klar til at åbne fuldt op. I stedet har regeringen arbejdet på en model, hvor der åbnes regionalt for afgangselever i folkeskolen samt efterskolerne.

Det vil sige, at man starter med at sende 9. og 10. klasserne tilbage i klasseværelset i én region fra næste uge. Det kunne for eksempel være i Nordjylland, hvor smitten lige nu er forholdsvis lav.

Derefter vil man vente to uger, før man åbner for afgangseleverne i en ny region.

Hvis smitten forholder sig i ro, kan de regionale genåbninger på skolerne dog gå hurtigere, fortæller B.T.s kilder.

Landets 98 borgmestre var mandag formiddag til møde med tre ministre, heriblandt justitsminister Nick Hækkerup. Her var meddelsomheden dog knap fra ministerholdet.

Borgmestrene fik dog besked på, at de skal have en stor testkapacitet klar på skolerne, så der kan åbnes for flere elever.

»Budskabet var, at der vil være tale om en forsigtig og gradvis genåbning, og at vi skulle have logistikken på plads i forhold til testkapacitet på skolerne. Men hvornår og hvor meget skolerne vil åbne, fik vi ikke at vide,« siger Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune.

Regeringen forventes først at melde noget konkret i morgen, når der er indkaldt til partilederforhandlinger.