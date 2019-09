Uffe Ellemann-Jensen og Alice Vestergaard kunne ikke skjule deres stolthed, da de lørdag formiddag så deres søn blive Venstres nye formand. Men glæden var blandet med bekymring.

»Må jeg godt kysse på dig,« spørger en storsmilende Karen Ellemann, da hun møder lillebror i indgangen til MCH Herning Kongrescenter.

»Ja, dét må du.«

Jakob Ellemann-Jensen omfavner sin søster i et fast og langt kram.

Der er både kys og kram fra storesøster, inden det ekstraordinære landsmøde går igang. Vis mere Der er både kys og kram fra storesøster, inden det ekstraordinære landsmøde går igang.

Opbakningen er ikke til at tage fejl af, da hele Ellemann-klanen var på plads i Herning Kongrescenter. Der er kys og kram på kryds og tværs.

»Nu er vi jo de to yngste ud af en søskendeflok på fire, så det gør jo, at man som lillebror og lillesøster rotter sig sammen og beskytter hinanden mod det slemme. Så retfærdighedssansen og interessen for andres ve og vel er noget, der er godt forankret i ham,« forklarer Karen Ellemann.

Faktisk er der kun én ting, de to søskende kan blive rigtig uenige om:

»Vi kan blive lidt uenige om, i hvilken rækkefølge kryddersnapsen skal indtages i til julefrokosten. Det er måske dér, uenigheden er størst.«

Men selvom der er stor opbakning fra politikerfamilien, er det ikke udelukkende glæde. Særligt Jakob Ellemann-Jensens mor og far lægger ikke skjul på, at de godt ved, hvad posten indebærer. På godt og på ondt.

»Jeg har været her helt utrolig mange gange med Uffe, så er det jo en helt ny og mærkelig fornemmelse at være her med sin søn,« siger Alice Vestergaard, Jakob Ellemann-Jensens mor, da hun ankommer til kongrescentret.

»Det er både stolthed og bekymring. For jeg ved om nogen, hvilket hårdt liv det er, og hvor meget man skal arbejde i den situation, og hvor meget det kommer til at gå ud over familien. Så selvfølgelig er jeg bekymret. Jeg er ikke bekymret over, om han kan klare det politisk. Det tror jeg helt sikkert, han kan. Det er det andet, jeg er bekymret for, men han har en klog kone, så det skal nok gå.«

Alice Vestergaard må lige prikke til sin mand, da han er den eneste, der ikke har rejst sig, da sønnen endeligt udnævnes til formand. Vis mere Alice Vestergaard må lige prikke til sin mand, da han er den eneste, der ikke har rejst sig, da sønnen endeligt udnævnes til formand.

Da det ekstraordinære landsmøde går i gang, tager Alice Vestergaard plads forrest i salen sammen med Uffe Ellemann-Jensen, og han deler sin bedre halvdels bekymring:

»Jeg er selvfølgelig stolt. Det skal jeg ikke skjule. Men så er der lidt blandede følelser. Det er en meget hård post. Som jeg sagde før, er det også en ensom post. Det er vigtigt, at man har hjemmefronten i orden. Det har Jakob. Og det er der, han skal hente styrke, når det engang imellem blæser,« lyder det fra den nye formands far.

På Uffe Ellemann-Jensens modsatte side sidder netop den 'kloge kone' og 'den gode hjemmefront', som Alice Vestergaard og Uffe Ellemann-Jensen beskriver hende. Jakob Ellemann-Jensens kone, Anne Marie Preisler, lytter opmærksomt på sin mands tale forrest i salen.

»Jeg er stolt,« er det eneste, B.T. får ud af hende.

Jakob Ellemann-Jensens kone var af få ord til pressen, men der var rigeligt med kys og kærlige blikke til manden. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Jakob Ellemann-Jensens kone var af få ord til pressen, men der var rigeligt med kys og kærlige blikke til manden. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Men de blikke og smil, som de to udveksler hver gang Jakob Ellemann-Jensen har en pause i programmet, er ikke til at tage fejl af.

Sidste år blev parret både gift og fik deres første fælles barn, så der er nok at smile af.

Og med både Uffe Ellemann-Jensen og Alice Vestergaard ved sin side er hun uden tvivl også klædt på til et liv som kone til Venstres nye formand.

Da Jakob Ellemann-Jensen endelig udnævnes som formand, får Anne Marie Preisler også mast sig gennem de mange fotografer og givet sin mand først et stort kys på munden og derefter et mindre kys på kinden. Han hvisker noget, som kun hun vist fanger.