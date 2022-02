Det viser sig, at DF-profilen Alex Ahrendtsen alligevel ikke er helt færdig med det politiske liv.

Han har i hvert fald valgt at genopstille, nu hvor Morten Messerschmidt står i front for partiet. Det fortæller han til B.T.

»Jeg havde faktisk ikke set den komme. Jeg regnede med, at jeg var færdig med politik, men valget af Morten som ny formand har gjort, at jeg har genfundet glæden,« siger Alex Ahrendtsen.

Sidste år havde Alex Ahrendtsen, der blandt andet har siddet i Odense Byråd i godt 12 år, og som nu besidder en række ordførerposter for DF i Folketinget, ellers besluttet, at det var slut med at være politiker. En beslutning, som mange spurgte, om han var sikker på, var den rigtige.

»Det gør naturligvis et stort indtryk, når ens venner, familie og kolleger spørger, om ikke man alligevel skulle overveje at genopstille, men jeg troede faktisk, at jeg var færdig,« siger Alex Ahrendtsen og tilføjer:

»Men det viser sig, at jeg ikke er færdig med politik endnu, og nu har jeg fået glæden ved politik tilbage.«

Nu håber Alex Ahrendtsen bare, at danskerne også har lyst til, at han skal genvælges.

»Mit mål er uden tvivl at blive genvalgt, men det kan jo også vise sig at blive et svært nok mål at nå. Nu skal vi bare arbejde på at få partiet på fode igen,« siger Alex Ahrendsen.

Og der er ingen tvivl om, at den fynskvalgte folketingspolitiker har ret, når han siger, at der bliver noget at arbejde med. For Dansk Folkeparti har uden tvivl været inde i en noget turbulent periode det seneste halve år.

En periode, som Alex Ahrendtsen håber, at han sammen med den nyvalgte formand, Morten Messerschmidt, kan være med til at vende.

»Det overrasker mig faktisk, at jeg skulle genfinde glæden ved politik, mens al uroen har stået på. For at kunne være i politik skal man virkelig også brænde for det, og det kan jeg mærke, at jeg gør igen,« siger han.

Morten Messerschmidt blev valgt som formand for Dansk Folkeparti i slutningen af januar.