Der er en ny finanslovsaftale på bordet - og de fem partiledere kom ud af forhandlingslokalet med et stort smil på læben.

Det undrer bestemt ikke politisk kommentator Erik Holstein.

»Det er en finanslovsaftale, som er ret let at sælge. Der er ikke nogen nedskæringer, og alle har fået en del af kagen. Den gør ikke ondt på ret mange vælgere,« siger han.

Derfor er det også svært at pege på, hvem der har vundet - og hvem der har tabt.

Finansminister Nicolai Wammen (S). Foto: Philip Davali Vis mere Finansminister Nicolai Wammen (S). Foto: Philip Davali

Enhedslisten fik flere penge til psykiatrien. SF fik deres minimumsnormeringer. Alternativet fik mere fokus på det grønne område, og så er der Radikale Venstre.

»Radikale ville gerne have lidt på hele paletten - og det har de nærmest fået,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Men det er jo ikke sådan, at der er kommet en helt ny udlændingepolitik. Der er stadig cirka de samme stramninger.«

Så hvis man skal tale om en taber, så må det nok være dem. Omvendt har de også vundet mest. Sådan er det, når man får en lille bid af flere stykker kage. De fik blandt andet gratis danskundervisning til udlændinge.

Og så er der tiden. For det var nærmest i sidste øjeblik, at finansminister Nicolai wammen kunne sige:

»Danmark har fået en ny finanslovsaftale,« som det lød, da han trådte ud af forhandlingslokalet.

Det kan bekymre politisk kommentator Erik Holstein.

»Altså, jeg synes, at Wammen kan være glad for den her finanslovsaftale. Men han bør være lidt bekymret for fremtiden,« siger han.

Finansminister Nicolai Wammen (S) på vej uf fra forhandlingerne. Foto: Philip Davali Vis mere Finansminister Nicolai Wammen (S) på vej uf fra forhandlingerne. Foto: Philip Davali

Ifølge Erik Holstein bude den første finanslov være den letteste for finansministeren - især når den er lavet på baggrund af forståelsespapiret, som vi jo alle husker fra regeringsdannelsen.

Ud over minimumsnormeringer, flere penge til psykiatrien, mere fokus på den grønne omstilling og flere penge til folkeskolen, så består den nye finanslovsaftale blandt andet også af en afskaffelse af uddannelsesloftet og dyrere cigaretter.

Og hvor skal pengene komme fra, tænker du nok.

En del af finansieringen skal komme fra afgift på bæreposer og engangsservice, en aflysning af skattelettelsen på fri telefon og en forhøjelse af bo- og arveafgiften og tinglysningsafgiften.