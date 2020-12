Regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har en indgået en aftale om en finanslov for 2021.

Aftalen indeholder blandt andet en udvidelse af det såkaldte håndværkerfradrag og en skattefritagelse af gavekort til oplevelser.

Det fremgår af en pressemeddelelse om aftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Finanslovens centrale emner - Støtte til oplevelsesøkonomien, herunder restauranter og hoteller mv., på 750 mio. kroner. Det gælder f.eks. skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort samt civilsamfundsindsatser for udsatte og sårbare borgere.



- Omstillingsindsatser for 2 mia. kroner. Pengene skal bl.a. gå til omstilling af SMV’er i hårdt ramte områder, opkvalificering og målrettede uddannelsesindsatser, etablering af regionale vækstteams samt 110 pct. dagpengesats til ledige som uddanner sig til SOSU-assistent mv.



- Lempelse af BoligJob-ordningen for 2021 så loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kr., og skatteværdien af fradraget øges til ca. 35 pct. for serviceydelser. Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kr.



- 600 mio. kroner i alt til forlængelse af bredbåndspuljen samt en digitaliseringsfond, som kan bidrage til udviklingen af nye digitale løsninger, der kan understøtte beskæftigelse, konkurrenceevne samt grøn omstilling

Boligjob-ordningen, som måske bedre er kendt som håndværkerfradraget, består af to fradrag. Det ene skattefradrag er i dag på 6400 kroner for serviceydelser og det andet 12.800 kroner for udvalgte primært grønne håndværkerydelser.

Begge de beløb bliver med finanslovsaftalen sat op til 25.000 kroner. Der er tale om en midlertidig forhøjelse af fradraget.

Samtidig bliver der også i 2021 en midlertidig skattefritagelse af gavekort til restaurationsydelser.

Fritagelsen har et loft på 1200 kroner årligt. Det kan bruges på ting som hoteller, restauranter og forlystelser såsom teater og biografer.

