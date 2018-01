Danskerne har fået en ny ferielov. Den betyder, at nyuddannede får ret til ferie i deres første arbejdsår.

København. Et bredt flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en ny ferielov.

Den er især godt nyt for nyansatte. Loven sikrer nemlig, at de kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Det bliver en mærkbar ændring fra i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, før eksempelvis nyuddannede kan gå på ferie med løn.

Det skyldes, at ferien i dag optjenes i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra 1. maj året efter.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger i en skriftlig kommentar:

- Udgangspunktet er klart: Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - også nye på arbejdsmarkedet. Hvert år er der 50.000 nyuddannede, som i deres første ansættelsesår ikke kan holde betalt ferie, ligesom alle andre. Det laver vi om på nu.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020. Det skal give tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler.

Inden loven træder i kraft, indføres der desuden en "overgangsordning", som skal sikre, at den nye ferielov implementeres så smidigt som muligt.

Med den nye ferielov har alle lønmodtagere ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.

Men lønmodtagerne skal fremover optjene og afvikle deres ferie på samme tid i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december men først kan afholdes fra 1. maj året efter.

Den nye ferielov får til gengæld kritik fra den liberale tænketank Cepos for at gå ud over regeringens eget mål om via reformer at øge beskæftigelsen markant i 2025.

Faktisk vil loven skære 40 procent af regeringens reformkonto, har Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, tidligere fastslået.

Dermed går loven ud over regeringens forsøg på at sikre virksomhederne mere arbejdskraft i en situation, hvor ledigheden er meget lav.

- Det skyldes, at man med den nye ferieordning kan afholde betalt ferie, når man har optjent den, siger Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

Ifølge EU er den tidligere danske ferielov dog ikke i overensstemmelse med EU-retten. Den nye lov betyder, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler deres ferie på samme tid. Dermed får man den samme ferie, bare hurtigere.

Det betyder, at regeringens arbejde på at øge arbejdsudbuddet skrumper fra 3500 til 2100 personer, viser et folketingssvar fra finansminister Kristan Jensen (V).

/ritzau/