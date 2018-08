Søren Pape Poulsen (K) præsenterer De Konservatives spidskandidat, Pernille Weiss, tirsdag i København.

København. Pernille Weiss er De Konservatives spidskandidat ved næste års valget til EU-Parlamentet.

Hun er 'møgstolt over', at der bliver vist tillid til, at hun kan løfte opgaven - selv om hun hun er en ny spiller på den EU-politiske bane.

Sådan lyder det fra hovedpersonen, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) officielt har præsenteret hende på et pressemøde på Nordre Toldbod i København.

»Jeg er rimelig ukendt stadigvæk for de fleste danskere.«

»Men jeg tror i virkeligheden på, at rigtige mange vælgere længes efter nogle kandidater, som ikke nødvendigvis er valgt, fordi de er kendte. Jeg tager det via kompetencer, erfaringer og nysgerrighed,« siger hun.

Pernille Weiss er sygeplejerske, selvstændig og mor til tre og har i flere år drevet virksomheden Archimed, som tilbyder rådgivning og analyser af sundhed og arkitektur.

Det bliver tidligere partiformand Bendt Bendtsen, som hun skal afløse. Det er store sko, den forholdsvis ukendte kandidat skal udfylde.

Det lykkedes Bendt Bendtsen at få knap 150.000 personlige stemmer ved sidste valg til Europa-Parlamentet - det svarer til fjerdeflest stemmer.

/ritzau/