Allerede før den er vedtaget, er der politisk enighed om, at den ny epidemilov skal revideres, siger minister.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er åben over for at revidere den kommende epidemilov allerede til efteråret. Det har flere partier ønsket, da en række spørgsmål er blevet rejst kort før den forventede vedtagelse tirsdag.

- Ja, selvfølgeligt er jeg klar til det. Det er en meget vigtig lov, der skal kunne holde i lang tid. Det, vi har forhandlet på plads, er langt bedre end den hastelov, vi vedtog sidste år.

- Men der er ingen tvivl om, at vi skal høste erfaringer og justere den løbende, siger han.

Der er blevet stillet en række kritiske spørgsmål til den lov, der foreligger og forventes stemt igennem tirsdag. Det handler blandt andet om databeskyttelse og elementer af tvang.

- Det er gavnlige og gode indvendinger, der er kommet. Så lad os lave nogle justeringer. Hverken regeringen eller Folketingets partier har et ønske om at overskride grænserne for privatlivets fred, siger Magnus Heunicke.

