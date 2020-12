Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om en ny epidemilov, hvor muligheden for at anvende tvang begrænses, hvilket har været stærkt omdiskuteret.

- Vi skriver al form for tvangsvaccination ud af epidemiloven. Oplysning og åbenhed er bedre end trusler om tvang, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Det vakte opsigt, da Folketinget i foråret på ét døgn hastebehandlede et lovforslag, hvor der blev åbnet for at tvangsvaccinere borgere.

Det gav en hidtil uset magt til den siddende sundhedsminister.

Loven havde en indbygget udløbsdato på 1. marts, hvilket betød, at den skulle opdateres. Det er der nu indgået en politisk aftale om, som skal vedtages af Folketinget.

Regeringen fremlagde siden et forslag, der indebar, at den siddende sundhedsminister fik mulighed for at kategorisere en alment farlig sygdom som en "samfundskritisk sygdom".

Det ville udløse en række beføjelser, herunder muligheden for i yderste konsekvens at isolere, tvangsbehandle og tvangsvaccinere grupper af befolkningen, hvis det sker for at inddæmme en smitsom sygdom.

Det var et flertal af Folketingets partier dog i mod, og de gik sammen om at presse regeringen.

Sundhedsministeren erklærer sig dog tilfreds med de væsentlige ændringer, som er kommet til på den baggrund.

Med dem styrkes den parlamentariske kontrol, mulighederne for at anvende tvang begrænses, og den kommende nationale epidemikommission bliver bredere sammensat, end der først var lagt op til.

Det betyder, at ikke alene det faglige, men også det økonomiske og samfundsmæssige beslutningsgrundlag styrkes.

- Den parlamentariske kontrol styrkes, nu kommer der et folketingsudvalg, som har epidemihåndtering som sin opgave, siger Magnus Heunicke.

/ritzau/