Det berømte tredje vaccinestik mod covid-19 bliver det helt afgørende supervåben mod en potentiel smittebombe til vinter, hvor den nye coronavariant omikron meget vel kan blive dominerende i Danmark.

Det er det samlede budskab fra Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og sundhedsmyndighederne.

»At tage imod det tredje stik er noget af det allervigtigste, man kan gøre nu. Derfor er det afgørende, at kommuner og regioner får skruet op for kapaciteten, så ingen skal vente på vaccinen,« sagde Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften.

Ifølge SSI-direktør Henrik Ullum vil den nye coronavariant, der er opdaget i Sydafrika, muligvis blive den dominerende virus i Danmark i løbet af nogle måneder, fordi der er indikationer på, at omikron er mere smitsom end deltavarianten.

Der er indtil videre syv bekræftede tilfælde af omikron i Danmark, mens endnu flere er under mistanke for at være smittet med varianten.

Supervåbnet mod den nye aggressive variant er ifølge sundhedsmyndighederne, at vi hurtigst muligt får andelen af vaccinerede op omkring 90 procent, og ikke mindst at vi får sat turbo på det tredje vaccinestik.

Men den store joker i våbenkapløbet er, at omikron muligvis er mere modstandsdygtig over for vaccinerne.

»Vi har ikke set hverken laboratorium forsøg eller kliniske data endnu. Derfor ved vi ikke, hvor effektive vaccinerne vil være (på omikron, red.),« siger Henrik Ullum.

I dag har 14 procent af danskerne fået det tredje stik. Men det er langt fra alle, der er fået en invitation. Den yngre del af befolkningen, som først fik andet stik i sommer, skal vente en måned eller to, før de får tilbudt det tredje stik.

Problemet lige nu er dog, at der visse steder er ugers ventetid på at få et vaccinestik. Især i hovedstadsområdet er køerne lange, og mange oplever, at de skal hen i slutningen af december, før der er en tid.

»Jeg ved godt, at nogen venter lang tid. Vi har brugt alt privat kapacitet, og vi har netop lavet en aftale med praktiserende læger om at hjælpe med at vaccinere. Så der kommer fuld tryk på kapaciteten nu,« svarer Magnus Heunicke på spørgsmålet om, hvorfor S-regeringen ikke vist rettidig omhu og sikret nok kapacitet.

Nu står vi med et reelt problem, hvor de lange vaccinekøer i værste fald kan give omikron frit spil til at sprede sig.

»Det handler om at vinde tid i forhold til omikron. Med vaccinerne kan vi forsinke, at den spreder sig bredt i samfundet,« siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Ifølge Mette Frederiksen er regeringens erklærede mål, at Danmark fra midten af december skal kunne vaccinere en halv million om ugen.

På pressemødet onsdag var der umiddelbart ikke tegn på, at flere restriktioner er på vej, selvom onsdag blev rekord i antallet af coronasmittede med 5.120 tilfælde.

Tallene viser dog, at stort set kun er uvaccinerede, som får et meget voldsomt sygdomsforløb, hvor man eventuelt ender i respirator.