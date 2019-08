Onsdag aften fik Tomas Breddam (S) som planlagt overrakt borgmesterkæden i Roskilde Kommune.

Det sker, efter den forhenværende borgmester, Joy Mogensen, blev valgt ind i Folketinget.

At Breddam er blevet udnævnt til Roskilde Kommunes næste borgmester, blev allerede besluttet i slutningen af juni af et enigt byråd.

Han løfter sløret for nogle af sine målsætninger, mens han bestrider borgmesterembeddet.

»Jeg har store ambitioner om at fortsætte Roskilde Kommunes gode udvikling lige fra Jyllinge i nord til Viby i syd. Vi skal have nogle attraktive byer, der både tiltrækker nye indbyggere og flere arbejdspladser. Samtidig skal vi opføre forskellige typer boliger, så Roskilde Kommune fortsat kan være et sted, hvor alle har råd til at bo,« siger Breddam i en pressemeddelelse.

Han lægger vægt på to ting, der skal være med til at gøre Roskilde Kommune endnu mere markant.

»Kulturen og Roskildes mange uddannelsesinstitutioner spiller en stor rolle og er med til at trække Roskilde fremad. Og så skal vi fortsat være en kommune, der tør at gå forrest i den grønne omstilling, som vi allerede har gjort med blandt andet de nye el-busser.«

Den nye borgmester er klar over, at det er en ganske populær borgmester, som han skal leve op til.

Tomas Breddam. Vis mere Tomas Breddam.

»Der er ingen tvivl om, at det er en svær opgave, men jeg glæder mig til at prøve kræfter med det,« har han tidligere sagt til B.T.

»Det handler om at fortsætte den gode linje, som Roskilde er i, og som Joy har lagt.«

Tomas Breddam har siden 2013 været medlem af Roskilde Kommunes byråd for Socialdemokratiet. Siden 2017 har han været formand for Plan- og Teknikudvalget.

Ved siden af sin politiske karriere har han været ansat ved Aarhus Universitet på Campus Roskilde. Uddannelsen tog han fra Roskilde Universitet, hvor han er uddannet cand.tech.soc. I privaten er han gift med Dorte, som han har tre børn med.