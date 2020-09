Stod det til Donald Trump, havde hans indsættelse den 20. januar 2017 set væsentligt anderledes ud. Faktisk skulle indsættelsen ligne intet mindre end en nordkoreansk militærparade.

Det er bare én af de afsløringer, man kan læse i bogen 'Melania and Me', der udkommer 1. september, men som Politico har læst inden udgivelsen.

Bogen er skrevet af Melania Trumps tidligere veninde og personlige rådgiver, Stephanie Winston Wolkoff, som afslører en række historier om USAs førstedame - og hendes familie.

»Jeg vil have tankvogne og helikoptere. Få det til at ligne Nordkorea,« skulle Donald Trump have udtalt i forbindelse med planlægningen af sin indsættelse, til hvilket forfatteren selv kommenterer:

Stephanie Winston Wolkoffs bog, hvis fulde titel lyder: 'Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady,' er blandt andet baseret på båndoptagelser og SMS'er fra hendes tid som veninde og personlig rådgiver for førstedamen. Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoffs bog, hvis fulde titel lyder: 'Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady,' er blandt andet baseret på båndoptagelser og SMS'er fra hendes tid som veninde og personlig rådgiver for førstedamen. Foto: Kena Betancur

»Ønskede han virkelig gåsehudsfremkaldende tropper og bevæbnede tanks? Det ville gå imod traditioner og skræmme livet af halvdelen af landet.«

Det gik som bekendt ikke, som Donald Trump - ifølge Stephanie Winston Wolkoff - ønskede, og i en udtalelse fra pressesekretær i det Det Hvide Hus, Judd Deere, lyder det da også, at forfatterens påstand ikke er sand.

Det fremgår også af bogen, at Mark Burnett, som er manden bag The Apprentice, realityprogrammet, som Donald Trump både har været vært og medproducent på, også skulle have haft planer for Trumps indsættelse.

Ifølge Stephanie Winston Wolkoff foreslog han, at man på indsættelsesaftenen skulle bruge droner til at lyse himlen op, og Donald og Melania Trump elskede angiveligt idéen.

Billedet fra arkivet - fra den 20. januar 2017. Foto: MARK RALSTON Vis mere Billedet fra arkivet - fra den 20. januar 2017. Foto: MARK RALSTON

Der var dog ingen droner i luften den aften, da man vurderede, at de kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at vi skrev, at afsløringerne om Donald Trumps indsættelse var én ud af flere i den kommende bog.

Udover den amerikanske præsidents ønske om et nordkoreansk-inspireret optog, så kan Melania Trumps tidligere veninde og personlige rådgiver også afsløre følgende:

Donald Trump skulle angiveligt rejse gennem USA lige op til indsættelsen. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald Trump skulle angiveligt rejse gennem USA lige op til indsættelsen. Foto: MANDEL NGAN

Trump skulle rejse gennem USA op til indsættelsen

De embedsmænd, der stod for Donald Trumps indsættelse, ledt an af Rick Gates, tidligere viceformand for Trumps præsidentkampagne, overvejede at lade Donald Trump køre tværs gennem USA lige op til indsættelsen.



»Donald kunne ikke gå ned ad Fifth Avenue, og præsidentens indsættelsesudvalg foreslog, at han skulle rejse 3.000 mil (næsten 5.000 kilometer) på en usikker rute i tre dage? Var det en joke?,« skriver Stephanie Winston Wolkoff om dette.

Ivanka ville ikke holde bal med Leonardo DiCaprio

Det blev angiveligt diskuteret, om man skulle holde et 'Ivanka Trump/Leo DiCaprio Environmental Ball' på National Portrait Gallery, til hvilket Ivanka Trump skal have sagt: »Hold nu op.«

Kayleigh McEnany ville engang være Melania Trumps stabschef. Foto: Al Drago Vis mere Kayleigh McEnany ville engang være Melania Trumps stabschef. Foto: Al Drago

Kayleigh McEnany ville være stabschef for Melania

Kayleigh McEnany, som nu er præsidentens nye talskvinde, ville engang være Melania Trumps stabschef. Men fordi sikkerhedsundersøgelsen af hende tog lang tid, fik McEnany i stedet et job som national talsperson for det republikanske partis centralorganisation.

Det fik Melania Trump til at hæve øjenbryn, og hun skrev angiveligt til Stephanie Winston Wolkoff: »Hun foretrækker at gøre dette, fremfor at være min stabschef? Seriøst?«

Melania Trump og hendes stab overvejede både: “Children First,” “Shield Your Children,” “Be a Cyber Buddy,” “Protect Your Children” og “Speak Up” til Melanias kampagne. Det blev i stedet ''Be Best'' Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Melania Trump og hendes stab overvejede både: “Children First,” “Shield Your Children,” “Be a Cyber Buddy,” “Protect Your Children” og “Speak Up” til Melanias kampagne. Det blev i stedet ''Be Best'' Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»Melania, elsker af Sharpies«

Melania Trumps 'Be Best'-kampagne kunne have haft et helt andet navn. Mange navne blev overvejet, men udelukket - dog ikke før Stephanie Winston Wolkoff havde købt domæner til alle navne for egne penge.



Melania Trump fandt selv på 'Be Best.': »Melania, elsker af Sharpies (farverige kuglepenne red.), tegnede logoet og sagde: 'Jeg har tegnet det selv, så ingen kan sige, at jeg har plagieret det,' skriver Stephanie Winston Wolkoff med henvisning til, at Melania tidligere er blevet anklaget for at plagiere Michelle Obama.

Eric Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner og børnene Joseph Frederick Kushner, Arabella Rose Kushner og Theodore James Kushner Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Eric Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner og børnene Joseph Frederick Kushner, Arabella Rose Kushner og Theodore James Kushner Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Trump-børnebørn opkaldt efter Kennedy-familien

Både Melania, Ivanka og Jared Kushner er fans af Kennedy-familien: »Det er ingen hemmelighed, at alle tre børn (Ivanka Trump og Jared Kushners red.) - Arabella, Joseph og Theodore - deler navne med medlemmer af Kennedy-familien.«

»Edward 'Ted' Kennedy og Joseph Kennedy, du ved. Arabella Kennedy var JFK og Jackies dødfødte datter,« skriver Stephanie Winston Wolkoff.

Melania og Donald Trump går ifølge forfatteren ikke ret meget op i romantiske begivenheder Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Melania og Donald Trump går ifølge forfatteren ikke ret meget op i romantiske begivenheder Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Melania og Donald hader Valentinsdag

Hverken Melania eller Donald Trump bryder sig om Valentinsdag. Ej heller er de særligt kærlige over for hinanden, skriver Stephanie Winston Wolkoff, som ikke husker at have hørt, at Melania skulle have fået blomster af Donald Trump eller være blevet inviteret ud at spise af sin mand.

»Det er ikke min prioritet at tilfredsstille andre.«

Melania Trump er ikke ret optaget af andres behov, skriver Stephanie Winston Wolkoff. Hun skulle have sagt: »Det er ikke min prioritet at tilfredsstille andre.«

Stephanie Winston Wolkoff skriver, at hun ville ønske, at hun havde Melanias selvtillid og evne til at prioritere sig selv over alle andre.

Cohen skal have dækket over den ene ulovlighed efter den anden for Trump. Cohen er selv blevet idømt tre års fængsel for at have stået bag betaling til to kvinder, som Trump skal have været sammen med, for at de skulle tie. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Cohen skal have dækket over den ene ulovlighed efter den anden for Trump. Cohen er selv blevet idømt tre års fængsel for at have stået bag betaling til to kvinder, som Trump skal have været sammen med, for at de skulle tie. Foto: JIM LO SCALZO

Advokat fik Trump-søn ind på prestigefuld skole

Michael Cohen, Donald Trumps mangeårige private advokat, som blandt andet er kendt skyldig i at lyve for Kongressen, hjalp med at få Barron Trump, Donald og Melanias søn, ind på Columbia Grammar and Preparatory School, som er en af de mest prestigefulde privatskoler på Manhattan.

Selvom de fleste forældre, der var tilknyttet skolen, var Demokrater, væltede det ind med legeinvitationer til Barron, skriver Stephanie Winston Wolkoff.

Stephanie Winston Wolkoffs bog, hvis fulde titel lyder: 'Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady,' er blandt andet baseret på båndoptagelser og SMS'er fra hendes tid som veninde og personlig rådgiver for førstedamen.