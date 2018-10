Venstre-toppen var meget lidt begejstrede for idéen om, at Liberal Alliance skulle i regering.

Lars Løkke og Claus Hjort mente, at idéen var 'på månen', fremgår det af en ny bog, 'For enhver pris' af Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen.

Anders Samuelsen (LA) var i efteråret 2016 klatret op i t træ, og krævede topskattelettelser til gengæld or at komme ned. DF ville ikke hjælpe Samuelsen, og LA holdt en række møder med Venstre, som Samuelsen oplevede som 'mystiske'.

I bogen beskrives en samtale i te-køkkenet på Marienborg:

''Lars og Claus,' siger Samuelsen, 'der er også en anden mulighed: Vi dropper de fem proent hele vejen op - til gengæld indlemmer I os i regeringen.'

'Første reaktion fra regeringstoppen er, at forslaget er helt på månen. På skift opremser Løkke og Hjort argumenter for, at idéen ikke er gennemførlig: Først og fremmest vil DF ikke acceptere sådan en rgeringskonstellation. De Konservative næppe heller.'

'Og for LA's egen troværdighed vil det være katastrofalt, hvis der breder sig sig det indtryk, at man er til fals for ministerbiler og taburetter.'

Løkke og Hjort fortsætter med at presse Samuelsen til at opgive sine krav. Og Samuelsen opfatter det angiveligt som 'waterboarding-tortur'.

Simon-Emil Ammitzbøll siger angiveligt til Løkke og Hkort:

'I kan selv bestemme, om LA skal være et moderat eller et yderigtgående parti.'

Kort tid efter ringer Løkke til Samuelsen, og foreslår at de snakker tingene igennem i Statsministeriet. Det møde kaldes senere for whisky-mødet. Resultatet bliver VLAK-regeringen.