Mens han var udenrigsminister, prøvede Venstres næstformand, Kristian Jensen, at skaffe et internationalt topjob til formanden Lars Løkke Rasmussen.

Hvilket i sagens natur ville have banet vejen for, at han selv blev formand.

Det fremgår af en ny bog om Lars Løkke, der udkommer 25. oktober.

Bogen 'For enhver pris' er skrevet af de to politiske journalister og kommentatorer Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen.

Strategien endte ydmygende for Kristian Jensen. Ifølge bogen blev han ved en statsrådsmiddag trukket til side af Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen. Han gav 'på en pæn måde' Kristian Jensen besked på, at han skulle tøjle sine magtambitioner: Lars Løkke vil ikke forlade dansk politik, og Kristian Jensen skal venligst afstå fra at spørge igen.

Situationen opstår efter, at Jyllands-Posten i foråret 2016 bringer et interview med Kristian Jensen, hvor han siger ligeud, at han har ambitioner om en dag at blive formand for Venstre. Sagen vækker vrede i Venstre, Søren Gade kalder sagen 'træls', og Claus Hjort Frederiksen kalder den 'irrelevant'.

I bogen står der:

'En episode på de indre linjer viser, at statsministeren har et knap så tilbagelænet syn på Kristian Jensens - nogle vil sige - spidse albuer. Næstformandens læretid som statsministeraspirant er gået lige lovlig hurtigt.'

Embedsmænd i Udenrigsministeriet har fortalt Kristian Jensen, at der om kort tid vil blive en håndfuld gode stillinger ledige i FN-systemet. Ikke helt tunge poster, men lønmæssigt attraktive.

Forfatterne skriver:

'Kristian Jensen ved, at Lars Løkke Rasmussen har en notorisk knirkende privatøkonomi. I det lys kan en skattefri og lønmæssigt attraktiv FN-post være lige præcis den kattelem væk fra dansk politik, som Kristian Jensen er sikker på, at Løkke er på udkig efter. Derfor henvender udenrigsministeren sig diskret til Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, og beder ham undersøge, hvorvidt Lars Løkke er interesseret i, at Kristian Jensen og hans embedsmænd begynder at trække i passende diplomatiske råde for på den måde at kunne bringe Danmarks statsminister i spil til de ledige FN-job.'

'Han hører ikke noget i et par uger. Men under en statsrådsmiddag bliver Kristian Jensen trukket til side af departementschef Kettel og får her på en pæn måde besked om, at han skal tøjle sine magtambitioner.'

Disse begivenheder fandt sted før dannelsen af VLAK-regeringen, hvor Kristian Jensen blev finansminister. Den smalle Venstre-regering så ud til at være kørt fast pga. Anders Samuelsens krav om lettelser af topskatten.

Det kunne nemt have ført til et valg, men i stedet fik Lars Løkkes regering nyt liv ved at inddrage LA og De Konservative i regeringen.