Venstres top er i al hemmelighed gået i gang med at forberede et scenarie efter næste valg, hvor partiet er afhængigt af Nye Borgerliges mandater for at sikre en borgerlig regering.

Finansminister Kristian Jensen inviterede i april Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, til et fortroligt møde på sit kontor, hvor han under fire øjne diskuterede Nye Borgerliges tre 'ufravigelige' krav om strammere udlændingepolitik.

Mødet beskrives i den nye portrætbog af Pernille Vermund med titlen 'Værdikrigeren', der udkommer 9. oktober på Gyldendal. Den er skrevet af B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker.

Nye Borgerliges krav indebærer, at udlændinge skal forsørge sig selv, et totalt stop for asylansøgere samt at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Og især de to sidste krav er ifølge eksperter i strid med internationale konventioner. På mødet siger Kristian Jensen da også til Vermund, at han helst var fri for Nye Borgerlige.

»Jeg må nok indrømme, at vi helst var jer foruden. Men når I nu er her, må vi jo håbe, at I kommer over to procent, så vi kan få blåt flertal,« lyder det ifølge bogen fra Kristian Jensen.

Pernille Vermund bekræfter mødet med Kristian Jensen over for B.T.

»Kristian Jensen lægger ud med at sige, at han jo ikke er super stærk på udlændingepolitikken, og det griner vi lidt af. Og så fortsætter han ellers med at spørge ind til vores tre ufravigelige krav. Og det var min klare fornemmelse, at det var vigtigt for ham at finde ud af, hvad der ligger bag de tre krav, hvad mulighederne er, hvad udfordringerne er, og også finde ud af, hvad der sker, hvis ikke de kan indfrie de tre krav,« siger Pernille Vermund.

Kristian Jensen siger i bogen, at han helst var jer foruden. Hvad siger du til det?

»Han siger, at han oprindeligt helst ville være os foruden. Det er klart, for når man sidder i Folketinget og har brugt hele sit liv på at skulle sidde derinde, så er det jo irriterende at få konkurrence,« siger hun.

Hvad tror du, det betyder for samarbejdet med Venstre, når du referer til et lukket møde mellem dig og finansministeren?

»Jeg synes ikke, der er noget hemmeligt i det, jeg taler med Kristian Jensen om. Kristian Jensen spørger naturligt ind til de krav, vi har, og det kunne enhver anden også gøre. Og jeg synes egentligt, at det giver respekt for Venstre, at man tager det her møde,« siger Vermund.

Ifølge bogen stiller Kristian Jensen på et tidspunkt følgende spørgsmål under mødet:

»Lad os nu sige, at kun to af kravene kan indfries, hvad vil så være jeres reaktion på det?.«

Til det svarer Pernille Vermund nu:

»Han spurgte generelt ind til, hvis nu han ikke kan indfri alle tre krav, men eksempelvis kun to. Her sagde jeg meget klart, at for os er det meget afgørende, at problemerne ikke bare fortsætter, men at vi skal have vendt udviklingen, og derfor skal vi stoppe tilstrømningen og smide dem, der ikke vil bidrage til samfundet, ud.«

Bare for at skære det ud i pap. Vil I kun støtte en borgerlig regering, hvis de tre krav bliver gennemført?

»Hvis ikke Lars Løkke Rasmussen kan indfri de tre krav fra Nye Borgerlige, så må han finde sit flertal et andet sted,« siger Vermund.

Kristian Jensen meddeler, at han ikke refererer fra personlige samtaler, og han svarer heller ikke på B.T.s spørgsmål til Vermunds krav. Til gengæld langede flere fra Venstres folketingsgruppe for under en måned siden ud efter Vermunds ufravigelige krav.

»Det vidner om en form for amatørisme, som man ikke kommer langt med,« sagde nuværende kommunalordfører, Jan E. Jørgensen, til Berlingske 13. september.

Pernille Vermund, bliver stemmer på Nye Borgerlige ikke spildt, hvis I ikke vil indgå i nogen former for kompromisser?

»Det her er krav, vi stiller i forbindelse med regeringsdannelsen. Det er der, vi har mulighed for at stille politikerne stolen for døren og sige, at det nu er tid til at få løst de her problemer fra bunden.«

Og hovedet på blokken, så vil du ikke rokke ved de tre ufravigelige krav?

»Det er 100 procent. Jeg kommer ikke til at vige en tomme fra det. Ellers kunne jeg lige så godt lade være med at stille op.«