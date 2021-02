Et målrettet hårdt hestespark – bagud – mod sin nu tidligere formand og partifælle.

Det er, hvad Inger Støjberg, nu løsgænger, laver mod Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen i forbindelse med, at Venstre har indgået en aftale på udlændingeområdet med S-regeringen og de Radikale.

Aftalen sætter nye rammer for repatriering – frivillig hjemrejse – af udlændinge i Danmark til deres oprindelige hjemland.

»Knap har jeg forladt Venstre, før de (Venstre, red.) indgår den første aftale på udlændingeområdet med regeringen og de Radikale. Det er mig ærligt talt ubegribeligt, at man indgår en aftale om repatriering af udlændinge, som reelt slækker de regler, som de borgerlige partier indgik, mens jeg var udlændingeminister,« skriver Inger Støjberg fredag eftermiddag på sin Facebook-profil.

Og fortsætter:

»Når de Radikale er tilfredse med en aftale på udlændingeområdet, så minder jeg bare helt stilfærdigt om, at noget er HELT galt. Det samme mener heldigvis Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige!,« fastslår den højprofilerede Inger Støjberg, som for nylig gik fra at være Venstres næstformand til nu at repræsentere sig selv som løsgænger i Folketinget.

Det åbenlyst fjendtlige angreb fra den tidligere partifælle føjer dermed endnu en dyb ridse i Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens skjold.

I forvejen har Ellemann tidligere fredag været under hård beskydning fra de øvrige borgerlige partier på grund af netop aftalen om repatriering.

B.T.’s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, siger om Inger Støjbergs frontalangreb på Venstre og partiformand Jakob Ellemann:

»Det her er et angreb med kirurgisk præcision. Tidligere på dagen blev han sat under angreb fra de øvrige borgerlige partier, og det er jo slemt nok i sig selv. Men nu kommer Inger Støjberg så og trumfer det.«

»I forvejen kører der en diskussionen i blå blok om, hvorvidt Venstre og i særdeleshed Jakob Ellemann mon er blevet for slap på udlændingepolitikken efter Støjbergs afgang. Og så kommer først de Konservatives Marcus Knuth – indtil for nylig medlem af Venstre – og nu altså Inger Støjberg selv og tværer ekstra salt i såret. Det er virkelig ikke nemt at være Jakob Ellemann,« konstaterer Henrik Qvortrup.

Han tilføjer, at han er overbevist om, at der særligt i Venstres jyske bagland netop nu sidder partifæller og tænker, at nu er det blevet for meget med angrebene på Jakob Ellemann-Jensen, og at partiformanden bør have en fair chance.

Men det er bare ikke Venstre-stemmer, der råber så højt, at det runger langt ind i blå blok.

»Det er jo den dér med, at når krybben er tom, så bides hestene. Det er den situation, der er i blå blok samlet set. Udlændingepolitikken har mistet sin værdi, fordi Socialdemokratiet har sørget for at lukke den flanke. Derfor foregår der netop nu noget stemmemaksimering internt på den borgerlige fløj. Og af samme grund kan Mette Frederiksen bare læne sig endnu mere tilbage som den, der sidder på magten,« siger B.T.’s politiske redaktør.