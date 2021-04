Ved at udlægge klimavenlig asfalt kan CO2-udledningen reduceres med 50.000 ton i 2030, forventer regeringen.

Der skal i fremtiden udlægges klimavenlig asfalt på alle statsveje, hvor der enten skal udskiftes eller lægges ny asfalt.

Sådan lyder et udspil i regeringens infrastrukturplan, der er præsenteret torsdag.

Det forventes at reducere CO2-udledningen med 50.000 ton i 2030.

Udspillet skal gælde allerede fra 2021, og der afsættes 2,7 milliarder kroner frem til 2035.

I 2020 blev der udlagt 156 kilometer klimavenlig asfalt. 100 kilometer af dem var på motorveje og resten på hovedlandeveje.

Men da det blev besluttet af regeringen i 2019, var der ikke afsat penge til klimavenlig asfalt efter 2020.

Tilbage i 2019 lød det fra regeringen, at klimavenlig asfalt ville kunne spare 184.000 ton CO2-udledning fra trafikken i 2030.

Det er altså nu nedjusteret til 50.000 ton i det nye udspil.

Ifølge Vejdirektoratet er klimavenlig asfalt lettere for dækkene at køre på, fordi den genererer mindre rullemodstand mellem dæk og vej.

Samtidig kan det også være med til at reducere støj.

I udspillet foreslår regeringen også at afsætte en halv milliard til ladeinfrastruktur.

Det skal udmønte sig i cirka 630 lynladepladser fordelt på 50 ladeparker til elbiler.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger på et pressemøde om infrastrukturplanen, at det samlede CO2-regnskab for udspillet viser en lille CO2-gevinst på cirka 30.000 ton.

Han peger på, at flere grønne biler på vejene kombineret med de planlagte investeringer i kollektiv trafik samt cykelstier er baggrunden for forbedringen i CO2-regnskabet.

Samlet set afsætter regeringen 46,9 milliarder kroner til vejområdet i sit nye udspil og 39,5 milliarder kroner direkte til kollektiv trafik.

Der er nye projekter for 106 milliarder kroner, men tæller man igangværende projekter med, løber udspillet op i 160,7 milliarder kroner.

/ritzau/