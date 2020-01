Der har været interne stridigheder, et tabt folketingsvalg, en afgået formand og seneste en degraderet profil i Kristian Jensen.

Ja, det seneste års tid i Venstre har været virkelighedens svar på en sæson af tv-serierne 'Borgen' eller 'House of Cards'.

Man må altså formode, at Socialdemokratiet, SF og resten af det røde flertal har siddet på sidelinjen og klappet i deres hænder.

Men i ét parti i den blå blok må man også i al stilfærdighed sidde og gemme et lille smil:

Hos Det Konservative Folkeparti.

Sagen er nemlig den, at valgforsker Kasper Møller Hansen har foretaget en analyse af vælgervandringerne siden folketingsvalget i juni 2019 på Altinget, og den viser, at Søren Pape Poulsen har fået en hel del vælgere ind, der er strømmet direkte fra kaotiske Venstre.

Faktisk næsten 50.000.

Analysen viser nemlig, at næsten 50.000 vælgere, der ved folketingsvalget stemte på Venstre, ville stemme på Konservative, hvis man igen skulle til stemmeboksene i dag.

Og til Altinget udtaler Kasper Møller Hansen selv, at det meget vel kan være den tumultariske tid i Venstre, der har skabt vælgerflugten mod højre.

»Det er især stabiliteten hos Konservative, der appellerer til de tidligere Venstre-vælgere. Venstre har været gennem et formandsvalg, og der har været udmeldinger om en SV-regering, som bestemt ikke var Konservatives kop te. Venstre-vælgere, som ikke syntes, at det var en god idé, kan have valgt at søge over til Konservative,« siger han.

Den seneste dramatik i Venstre fandt sted i weekenden, da Kristian Jensen foreslog et bredt reform-samarbejde over midten, men det vakte ikke ligefrem glæde i Venstres partitop.

Faktisk kostede det ham både posten som arktisordfører og hans udvalgsposter.