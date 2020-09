Det er fuldstændigt afgørende at opdage ordblindhed tidligt, siger undervisningsminister om ny aftale.

Ordblindhed bliver opdaget for sent, og hjælpen bagefter ofte ikke er god nok.

Derfor har regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der med tidligere indsatser skal hjælpe ordblinde nemmere igennem skolen og uddannelsessystemet.

Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Man får en ufatteligt bumlet vej igennem sin skoletid og også sin ungdomsuddannelse videre hen, hvis ikke det bliver opdaget, at man ligger og bokser med ordblindhed.

- Derfor er det at opdage det tidligt, så man kan begynde at afhjælpe de udfordringer, der er, når man har ordblindhed med i bagagen, fuldstændigt afgørende, siger hun.

Aftalen fordeler sig på fire mål og ni initiativer. Der er afsat 30 millioner kroner til indsatsen.

Ordblindhed er medfødt og giver vanskeligheder med at læse og skrive. For folk med ordblindhed tager det tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

Det er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.

Et af de helt centrale mål i aftalen er en styrket opsporing. Det skal sikre, at ordblindhed hurtigere bliver opdaget.

Der er ligeledes fokus på, at skoler og lærere skal have mere viden om, hvordan de kan arbejde med børn, der har svært ved at læse og skrive.

Ifølge undervisningsministeren går aftalen "hele vejen rundt om problemet".

- Vi er dels i gang med at udvikle en test, så vi kan teste tidligere end 3. klasse. Og så skal der være screeninger af børnene i forhold til ordblindhed helt ned til de første år i folkeskolen, så man så tidligt som muligt bliver opmærksomme på problemerne og kan sætte ind.

- Og så gælder det også om at styrke den hjælp og støtte, man får, og gøre det lettere for lærerne at undervise børn, som har ordblindhed, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Som en del af aftalen er der blandt andet afsat seks millioner kroner til at uddanne flere læsevejledere og ordblindelærere.

De aftalte initiativer og midlerne, der følger med, forventes at blive sat i gang løbende fra begyndelsen af 2021.

Det vides ikke, præcist hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at syv til otte procent af den danske befolkning er ordblinde.

/ritzau/