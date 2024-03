Et bredt flertal i Folketinget har fredag landet en dyrevelfærdsaftale med tiltag for kæledyr, grise og kvæg.

Der skal fastsættes kriterier for, hvornår man må og ikke må avle på kæledyr for at undgå genetiske sygdomme og visse særpræg, der skader dyret.

Det er ét blandt 31 initiativer i en ny dyrevelfærdsaftale, som fødevareminister Jacob Jensen (V) fredag har indgået med samtlige partier i Folketinget undtagen Enhedslisten og Danmarksdemokraterne.

- Aftalen er vigtig, fordi dyrene skal behandles ordentligt, uanset om de er i stalden eller derhjemme, siger Jacob Jensen.

Han kalder aftalen "den første af sin slags".

I regeringens oprindelige udspil var der lagt op til 23 initiativer, men det er altså steget i den endelige aftale.

Det fremgår af aftalen, at de nye regler for avl af kæledyr kan udstedes inden udgangen af 2024.

Jacob Jensen har tidligere nævnt, at de nye avlsregler eksempelvis skal stoppe, at hunde avles for at få et bestemt udseende som en kortere snude.

Aftalen indeholder et forbud mod visse hundehalsbånd. Det drejer sig om halsbånd med tapper og metalbøjninger på indersiden. Regler for opbinding af hunde skal også præciseres.

Videre ønsker aftalepartierne at "identificere mulige strafskærpelser på dyrevelfærdsområdet" gennem en undersøgelse, der skal være færdig, inden året er omme.

Det kan være længere fængselsstraffe, højere bødestraffe og en udvidelse af muligheden for at frakende personer retten til at holde dyr både fysisk og juridisk.

Der er i aftalen også initiativer vedrørende grise, fjerkræ og kvæg.

Eksempelvis kommer der er statsligt stop for køb af hurtigtvoksende kyllinger, mens Danmark skal arbejde for et EU-forbud mod det samme.

Der skal videre findes "løsninger til en højere overlevelse for pattegrise", mens der bliver indført krav om uddannelse af alle medarbejdere i sobesætninger på over ti søer.

I aftalen er der afsat omkring 37 millioner kroner frem mod 2027 til initiativerne. Pengene findes på en bevilling til Fødevarestyrelsen på finansloven for 2024.

/ritzau/